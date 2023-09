El nou mètode recicla els plàstics en tensioactius valuosos utilitzats en sabó i detergents

Els investigadors de Virginia Tech han desenvolupat un mètode innovador per reciclar els plàstics en productes químics valuosos anomenats tensioactius, que s'utilitzen en la producció de sabó, detergent i molt més. Aquest mètode podria proporcionar una alternativa rendible i respectuosa amb el medi ambient al reciclatge tradicional de plàstic.

La clau d'aquest descobriment rau en la similitud molecular entre els plàstics de polietilè i els àcids grassos, que són un precursor químic del sabó. Tots dos materials estan formats per llargues cadenes de carboni, però els àcids grassos tenen un grup addicional d'àtoms al final de la cadena. A partir d'aquesta similitud, els investigadors van plantejar la hipòtesi que hauria de ser possible convertir el polietilè en àcids grassos i, finalment, produir sabó.

Per trencar les cadenes llargues de polietilè en cadenes més curtes de manera eficient, l'equip d'investigació va desenvolupar un procés de termòlisi de gradient de temperatura únic. Aquest procés implicava escalfar el plàstic en un reactor especialment construït a alta temperatura i després refredar-lo ràpidament. Després de la termòlisi, els investigadors van obtenir "polietilè de cadena curta", també conegut com ceres.

El següent pas va ser afegir uns quants passos clau més, inclosa la saponificació, per transformar les ceres en sabó. Amb l'ajuda d'experts especialitzats en modelització computacional i anàlisi econòmica, l'equip de recerca va perfeccionar el procés de reciclatge. El resultat final va ser el primer sabó del món fet de plàstic.

En particular, aquest mètode de reciclatge es pot aplicar tant al polietilè com a un altre plàstic d'ús habitual, el polipropilè. Aquests plàstics es troben en diversos productes de consum quotidià com envasos, envasos d'aliments i teixits. Un avantatge important d'aquesta tècnica de reciclatge és que pot processar simultàniament tant polietilè com polipropilè, eliminant la necessitat de classificar per separat aquests plàstics.

A més, el mètode té requisits senzills: plàstic i calor. Tot i que es necessiten ingredients addicionals per convertir les ceres en àcids grassos i sabó, la transformació inicial del plàstic és senzilla. Això fa que aquest mètode de reciclatge sigui fàcilment adaptable i potencialment escalable per a aplicacions industrials.

La investigació es va publicar a la revista Science i demostra una nova ruta per al reciclatge de plàstic sense necessitat de procediments complexos o nous catalitzadors. Aquest enfocament innovador té el potencial d'inspirar futurs dissenys creatius per als procediments de reciclatge.