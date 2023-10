Anticossos àmpliament neutralitzants (bnAbs) i el seu paper en la infecció pel VIH-1

Resum: Els anticossos àmpliament neutralitzants (bnAbs) són un tipus d'anticossos que poden neutralitzar diversos aïllats de VIH-1. Entendre com interactuen aquests anticossos amb la variabilitat de les seves dianes antigèniques entre els aïllats virals és crucial. Els investigadors han utilitzat espectrometria de masses d'intercanvi d'hidrogen/deuteri (HDX-MS) i mesures quantitatives de la cinètica d'unió d'anticossos per estudiar la variació estructural i antigènica de l'àpex V1/V2 de la glicoproteïna de l'embolcall del VIH-1. Van trobar que l'ordenació estructural d'aquesta regió afecta les taxes d'associació i les afinitats de bnAb. A més, les reconstruccions crio-EM de bnAbs units a glicoproteïnes d'embolcall divergents van revelar diferents graus de dinàmica estructural. Els experiments amb HDX-MS van demostrar que els bnAb tenien una petjada d'unió molt enfocada a l'àpex del trímer, evitant canvis al·lostèrics a la resta de l'estructura. Aquestes troballes demostren que la dinàmica estructural té un paper en l'antigenicitat i els bnAb aconsegueixen la seva àmplia reactivitat creuada unint-se d'una manera molt centrada i superant les propietats variables que es troben a les glicoproteïnes de l'embolcall de diversos aïllats.

Introducció: La glicoproteïna de l'embolcall del VIH-1 (Env) és l'objectiu dels anticossos neutralitzadors i experimenta una ràpida evolució. La variació estructural d'Env afecta les seves interaccions amb els factors clau de l'aptitud viral i la replicació, donant lloc a trets fenotípics com la sensibilitat a la neutralització i la infecciositat. Estudis recents han informat d'estructures d'alta resolució del trimer Env, però aquestes representen ideals estàtics i no capturen la naturalesa dinàmica d'Env. Entendre com els bnAb aconsegueixen una reactivitat creuada àmplia requereix identificar les característiques conservades i comprendre com s'enfronten a contextos variables.

Mètodes i resultats: els investigadors van utilitzar HDX-MS per investigar les diferències estructurals i dinàmiques locals en un panell de trímers d'env de VIH-1 nadius. Van trobar una variació significativa en l'ordenació estructural i l'estabilitat a les regions apuntades per bnAbs. Examinant un panell més gran de diversos aïllats, van observar una variació espectacular en la dinàmica de l'epítop a l'àpex del trímer V1/V2. L'anàlisi de la cinètica d'unió del bnAb orientat a l'àpex, PGT145, va mostrar una correlació inversa entre les taxes d'associació i la dinàmica de l'epítop.

Per entendre com el PGT145 s'enfronta a la variació estructural i dinàmica, els investigadors van realitzar HDX-MS diferencial i van obtenir estructures crio-EM de PGT145 unides a trímers Env a partir de dos aïllats de VIH-1. Van trobar que PGT145 tenia una petjada d'unió molt enfocada a l'àpex del trímer, sense que s'observessin canvis al·lostèrics a la resta de l'estructura. L'estudi també va revelar la coordinació dels glicans conservats a l'àpex Env ​​per residus d'anticossos que pateixen hipermutació somàtica.

Conclusió: l'estudi destaca la importància de la dinàmica estructural en l'antigenicitat i la capacitat dels bnAb per aconseguir una reactivitat creuada àmplia. En unir-se d'una manera molt centrada, els bnAb eviten les propietats variables que es troben a les glicoproteïnes d'embolcall de diversos aïllats. Entendre la interacció entre bnAbs i la variabilitat Env és crucial per al desenvolupament de vacunes efectives contra el VIH-1 i intervencions terapèutiques.

