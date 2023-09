Els canvis climàtics històrics van tenir un paper en el mestissatge humà primerenc

Un nou estudi publicat a la revista Science revela que les fluctuacions en els nivells de CO2 atmosfèric i els canvis resultants en el clima i la vegetació van ser factors importants que van influir quan i on es van creuar les primeres espècies humanes. Els humans moderns tenen un petit percentatge d'ADN heretat d'altres espècies d'homínids com els neandertals i els denisovans.

L'estudi, realitzat per un equip internacional d'experts en clima i paleobiòlegs de Corea del Sud i Itàlia, va utilitzar proves paleoantropològiques, dades genètiques i simulacions per ordinador de climes passats per entendre els patrons de mestissatge entre diferents espècies. Van trobar que els neandertals i els denisovans tenien preferències ambientals diferents. Els denisovans estaven millor adaptats als ambients freds, com els boscos boreals i les zones de tundra, mentre que els neandertals preferien els boscos temperats i les praderies.

Els investigadors van utilitzar simulacions per ordinador per analitzar la superposició geogràfica d'aquests diferents hàbitats durant els períodes interglacials càlids. Van trobar que durant aquests períodes de superposició, hi havia més oportunitats de trobada i interaccions entre les espècies, augmentant la probabilitat d'encreuament. Les simulacions també es van alinear amb episodis coneguts de mestissatge que es van produir fa uns 78,000 i 120,000 anys.

Per entendre millor els factors climàtics del mestissatge, els investigadors van examinar com van canviar els patrons de vegetació a Euràsia en els últims 400,000 anys. Van descobrir que els nivells elevats de CO2 atmosfèric i les condicions interglacials suaus van provocar una expansió cap a l'oest del bosc temperat cap a Euràsia central, creant corredors de dispersió per als neandertals als territoris denisovans.

Un dels reptes als quals es van enfrontar els investigadors va ser estimar les condicions climàtiques preferides per als denisovans, ja que hi ha dades limitades disponibles. Tanmateix, van desenvolupar noves eines estadístiques per tenir en compte les relacions ancestrals conegudes entre les espècies humanes, cosa que els va permetre estimar els hàbitats potencials de Denisovan. Sorprenentment, l'anàlisi va indicar que el nord d'Europa podria haver estat un entorn adequat per als denisovans, a més de Rússia i la Xina.

Aquest estudi proporciona informació valuosa sobre la relació entre el canvi climàtic, els canvis d'hàbitat i la diversificació genètica humana. En comprendre aquests patrons històrics, els investigadors poden investigar encara més els rastres genètics del mestissatge en diferents poblacions i obtenir una millor comprensió de la nostra ascendència compartida.

Referència:

"Climate shifts orchestrated hominin breeding events across Eurasia" per Jiaoyang Ruan, Axel Timmermann, Pasquale Raia, Kyung-Sook Yun, Elke Zeller, Alessandro Mondanaro, Mirko Di Febbraro, Danielle Lemmon, Silvia Castiglione i Marina Melchionna, 10 d'agost de Ciència. .

DOI: 10.1126/science.add4459