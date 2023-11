Químic robòtic: desbloqueig de la producció d'oxigen de la brutícia marciana

A mesura que les possibilitats dels robots i la intel·ligència artificial continuen redefinint els límits de l'exploració humana, un avenç en la producció d'oxigen ens ha fet un pas més a prop de mantenir la vida en altres planetes. Un equip d'investigadors de la Universitat de Ciència i Tecnologia de la Xina ha desenvolupat un químic robot intel·ligent artificialment capaç d'extreure oxigen dels materials marcians.

Si bé la idea d'utilitzar recursos locals per a missions espacials ha guanyat força en els darrers anys, la capacitat de produir recursos vitals com l'oxigen in situ reduiria significativament els reptes logístics de futures missions. El robot, semblant a una caixa gran amb un braç robòtic, va ser proveït de meteorits marcians i composicions que imiten la superfície marciana. Amb una interacció humana mínima, el químic impulsat per la intel·ligència artificial va utilitzar àcid i àlcali per trencar el mineral marcià i analitzar-ne la composició.

Com un mestre xef que treballa amb ingredients limitats, el químic robot va cercar entre 3.7 milions de combinacions possibles per trobar el catalitzador òptim per a una reacció d'evolució d'oxigen. Aquest catalitzador alliberaria oxigen de l'aigua, un element crucial per a la supervivència humana. Tot el procés, des de la preparació del material marcià fins a provar i sintetitzar la fórmula òptima, va ser completat de manera autònoma pel químic robòtic.

En el seu estudi publicat a la revista Nature Synthesis, l'equip va estimar que un sol metre quadrat de brutícia marciana podria produir aproximadament 60 grams d'oxigen per hora utilitzant el seu químic robot. Aquest nou desenvolupament complementa l'experiment d'utilització de recursos in situ d'oxigen de la NASA (MOXIE), que ha produït amb èxit oxigen a partir de l'aire marcià a bord del rover Perseverance.

Les implicacions d'aquest avenç s'estenen més enllà de la producció d'oxigen. El sistema químic robòtic té el potencial de desbloquejar la creació de diversos catalitzadors i compostos utilitzant recursos disponibles localment. La seva capacitat per trobar un camí químic cap a qualsevol compost objectiu no només ofereix solucions per mantenir la vida humana a Mart, sinó que empènyer els límits de la síntesi química en entorns remots i amb recursos limitats.

Tot i que el concepte de químics robòtics intel·ligents artificialment que descobreixen els secrets dels recursos extraterrestres ens acosta a convertir-nos en una espècie multiplanetària, no podem ignorar les històries d'advertència incrustades a la ciència ficció. A mesura que ens embarquem en aquest emocionant viatge, hem de mantenir-nos vigilants i assegurar-nos que els nostres companys robòtics mantinguin el seu paper d'assistents útils en lloc de tornar-se en contra nostre.

Preguntes freqüents

Per què és important la capacitat de produir oxigen a Mart?

La producció d'oxigen a Mart eliminaria la necessitat de transportar-lo des de la Terra, reduint el cost i els reptes logístics de les missions humanes al planeta. També proporcionaria un recurs vital per mantenir la presència humana a Mart en permetre l'aire respirable i potencialment servir com a propulsor per als coets.

Com extreu l'oxigen de la brutícia marciana el químic robòtic?

El químic robot analitza el mineral marcià per determinar-ne la composició i després busca un catalitzador que pugui desencadenar una reacció d'evolució d'oxigen a partir de l'aigua. En trencar la brutícia marciana i utilitzar recursos locals, el robot produeix oxigen de manera autònoma.

Quines són les implicacions de les capacitats del químic robòtic?

A més de la producció d'oxigen, la capacitat del químic robòtic per trobar camins químics i crear diversos compostos utilitzant recursos locals obre oportunitats per a la síntesi química en entorns remots i amb recursos limitats. Podria revolucionar la manera com ens apropem a la utilització dels recursos en l'exploració espacial.

Quins altres experiments s'estan duent a terme per produir oxigen a Mart?

L'assoliment del químic robòtic es complementa amb l'experiment d'utilització de recursos in situ d'oxigen de Mart (MOXIE) de la NASA, que ja ha produït amb èxit oxigen a partir de l'aire marcià. Aquests avenços en les eines de producció d'oxigen contribueixen a la nostra comprensió de la utilització dels recursos a Mart i aplanen el camí per a futures missions humanes al Planeta Roig.