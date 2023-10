Els científics creen i estabilitzen ions d'or rars per a nous usos

By

Científics de la Universitat de Stanford, la Universitat de Califòrnia, Berkeley i la Universitat McGill al Canadà han creat i estabilitzat amb èxit una rara variació carregada d'or anomenada Au2+. Aquest avenç permet una sèrie de noves aplicacions per a aquest intrigant metall elemental.

Les característiques úniques dels àtoms d'or, amb la seva gran càrrega positiva, es deuen al gran nombre de protons en els seus nuclis. Aquestes forces, combinades amb els efectes de la relativitat especial en la seva acceleració, fan que certes disposicions d'electrons siguin més probables que d'altres. Com a resultat, la pèrdua d'un o tres electrons és més freqüent que la pèrdua de dos.

Per estabilitzar els ions Au2+, els químics els van atrapar en un material cristal·lí anomenat perovskita d'halogenur, que s'utilitza habitualment en panells solars i dispositius electrònics. La configuració específica dels elements del cristall va preservar l'estat únic dels ions Au2+. Mitjançant una fórmula que conté sal de clorur de cesi, clorur Au3+, aigua, àcid clorhídric i una petita quantitat de vitamina C, els científics van poder transformar els ions Au3+ en Au2+ mitjançant la donació d'un electró.

L'or és conegut per la seva mal·leabilitat i resistència a les reaccions químiques, el que el converteix en un element desitjable per a diverses aplicacions. Amb el descobriment d'una forma estable d'Au2+, més investigacions es centraran a estudiar les seves característiques òptiques i electròniques. Aquestes característiques podrien ser modificades i utilitzades en camps com l'electrònica.

L'èxit de la síntesi de la perovskita Au2+ estable va ser inicialment sorpresa pels científics. Tanmateix, ara estan emocionats d'explorar les possibilitats que ofereix aquest nou material. La investigació s'ha publicat a Nature Chemistry.

