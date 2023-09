Per què l'ADN mitocondrial es transmet de les mares

Un estudi recent publicat a Nature Genetics ha posat llum sobre el motiu pel qual l'ADN mitocondrial (ADNmt) es transmet principalment de les mares a la seva descendència. Els mitocondris, coneguts com les centrals cel·lulars, produeixen l'energia necessària per a les funcions cel·lulars. Aquest orgànul està fet completament a partir de la recepta genètica que es troba a l'ADN d'una mare, mentre que l'ADNmt d'un pare no té cap paper.

La investigació realitzada en cèl·lules espermàtiques humanes no va trobar cap ADNmt intacte abans de la fecundació, cosa que indica que l'ADNmt masculí està absent dins dels mitocondris. Els autors de l'estudi van concloure que els espermatozoides humans no contenen ADNmt i que el genoma mitocondrial s'hereta majoritàriament de la mare en els mamífers.

Una possible explicació d'aquest fenomen és la taxa de mutació més alta del genoma mitocondrial en comparació amb el genoma nuclear. Durant la divisió cel·lular, els mitocondris es distribueixen aleatòriament entre les cèl·lules filles, cosa que pot provocar que algunes cèl·lules rebin mitocondris inadequats. Això pot provocar un augment de les mutacions i divisions de l'ADNmt. Els espermatozoides tenen una vida útil limitada i han de consumir grans quantitats d'energia per arribar a un òvul per a la fecundació. La presència d'ADNmt a les cèl·lules espermàtiques podria acumular mutacions a causa del seu ràpid consum d'energia.

En canvi, les cèl·lules de l'òvul no depenen dels seus propis mitocondris per obtenir energia. Obtenen energia de les cèl·lules veïnes, la qual cosa els permet preservar l'ADNmt saludable per transmetre'l a les generacions futures. Això explica per què predomina l'herència materna de l'ADNmt.

Tot i que aquest estudi proporciona informació sobre l'herència materna de l'ADNmt, no explica els casos rars en què la transmissió de l'ADNmt sembla provenir dels dos pares. Tanmateix, aquestes troballes poden ajudar a comprendre els trastorns de la fertilitat que es poden transmetre a través dels òvuls o els espermatozoides. A més, els avenços recents en la teràpia de reemplaçament mitocondrial han permès el naixement de nens amb ADN de tres persones diferents, posant de manifest el potencial de mutacions dirigides i malalties genètiques. Malgrat el paper vital de l'ADNmt a la vida, encara queda molt per aprendre sobre els seus orígens i funcions.

Fonts: Nature Genetics