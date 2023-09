AlphaMissense: un nou model d'IA per predir variants de missense

By

Els investigadors han desenvolupat un model d'IA innovador anomenat AlphaMissense, que prediu i caracteritza amb precisió la patogenicitat de les variants de missense a tot el proteoma humà al nivell de substitució d'aminoàcids únics. Aquest model és una adaptació del model d'estructuració de proteïnes d'alta precisió, AlphaFold (AF), amb modificacions arquitectòniques addicionals.

Les variants de missense són canvis genètics que afecten les proteïnes alterant la seqüència d'aminoàcids. Tot i que només un petit percentatge d'aquestes variants s'han classificat com a patògens o benignes, predir amb precisió les seves funcions és crucial per entendre les malalties i desenvolupar teràpies dirigides. Tanmateix, els models predictius existents tenen limitacions que dificulten la seva eficàcia per determinar amb precisió la importància d'aquestes variants.

AlphaMissense supera aquests reptes incorporant la capacitat d'AlphaFold d'entendre les alineacions de múltiples seqüències (MSA) i aprendre restriccions evolutives a partir de seqüències relacionades. El model s'entrena amb etiquetes febles, com ara variants benignes i variants hipotètiques patògenes, per mitigar els biaixos de curació humana. Supera els models existents entrenats en bases de dades clíniques i mostra millores significatives en la predicció de la patogenicitat dins de gens específics associats a malalties.

Una de les característiques destacables d'AlphaMissense és la seva capacitat per capturar diferències en l'efecte de variants individuals dins de dominis restringits evolutivament. El model també té en compte l'estructura de les proteïnes i les distribucions d'aminoàcids, fent prediccions coherents amb els principis biològics coneguts.

Per validar la precisió d'AlphaMissense, els investigadors van realitzar proves exhaustives sobre variants de missense de la base de dades ClinVar. El model va aconseguir una àrea elevada sota la corba de l'operador del receptor (auROC) i va demostrar un rendiment superior en comparació amb altres models.

El llançament d'AlphaMissense proporciona recursos inestimables per a la comunitat investigadora, incloses prediccions de variants de missense, prediccions de patogenicitat a nivell de gens i prediccions per a totes les possibles variants de missense i substitucions d'aminoàcids. Aquests recursos facilitaran més investigacions sobre la importància funcional de les variants de missense i contribuiran als avenços en la investigació genètica.

En general, AlphaMissense representa un avenç significatiu en la predicció dels efectes variants de missense i té el potencial de millorar la nostra comprensió de les malalties genètiques i millorar el diagnòstic i les teràpies clíniques.

