El cometa criovolcànic que es dirigeix ​​cap a la Terra: 12P/Pons-Brooks

Un cometa criovolcànic massiu conegut com 12P/Pons-Brooks està fent el seu camí cap a la Terra. Aquest cometa, tres vegades la mida de l'Everest, va entrar en erupció recentment el 5 d'octubre, marcant la seva segona explosió en els últims quatre mesos.

El que fa que aquest cometa sigui únic és la seva composició. Segons Dailymail, 12P/Pons-Brooks està format per gel, pols i gasos, que creen un fenomen similar a la carbonatació en una ampolla de beguda gasosa. S'estima que el nucli sòlid del cometa té un diàmetre de 18.6 milles (30 km), i quan s'escalfa pel sol, la pressió s'acumula a l'interior fins que es produeix una explosió, alliberant restes congelades a través de fractures a la closca del nucli.

Durant l'explosió més recent, els observadors van observar que el coma, el núvol de gas que envoltava el nucli, semblava tenir "banyes". Encara es desconeix el motiu exacte d'aquesta forma semblant a una banya, però els experts creuen que pot ser degut a la forma peculiar de la ventilació criovolcànica i a algun tipus d'obstrucció que fa que el material sigui expulsat amb un patró de flux únic. Alguns fins i tot han comparat l'aparença del cometa amb la nau espacial Millennium Falcon de Star Wars.

Malgrat la seva terrible trajectòria i forma, no hi ha cap amenaça immediata d'un "impacte profund" de 12P/Pons-Brooks. El cometa no serà visible a simple vista fins que no passi a prop de la Terra el 2024, i no tornarà a les nostres proximitats fins al 2095. Tanmateix, si el cometa continua explotant, pot cridar més atenció en els propers anys.

12P/Pons-Brooks és un dels 20 cometes coneguts amb volcans de gel actius, i va ser identificat per primera vegada per Jean-Louis Pons el juliol de 1812.

