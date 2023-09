Asteroide Bennu: els esforços de la NASA per prevenir una possible col·lisió

La NASA està prenent mesures proactives per evitar una possible col·lisió amb l'asteroide Bennu, considerat un dels asteroides més perillosos del nostre sistema solar. El nom d'un antic ocell mitològic egipci associat amb el Sol, la creació i el renaixement, la NASA ha predit que Bennu té la possibilitat de colpejar la Terra.

Per estudiar el seu origen i salvaguardar el nostre planeta, la NASA va llançar l'any 2016 la missió OSIRIS-REx. Aquesta missió tenia com a objectiu recollir una mostra de Bennu i entendre més sobre la seva composició. Si el Bennu, d'aproximadament 510 metres d'amplada, xoqués amb la Terra, podria alliberar una energia equivalent a 1,2000 megatones, 24 vegades més potent que l'arma nuclear més gran mai construïda.

Es preveu que el període de temps més probable per a una possible col·lisió sigui a finals de la dècada de 2100 i principis de la dècada de 2200, essent el 24 de setembre de 2182 la data més probable. No obstant això, la NASA estima que les probabilitats d'un esdeveniment d'aquest tipus seran d'1 entre 1,750 l'any 2300 o del 0.05%. Tot i que les possibilitats d'un cop directe són baixes, Bennu encara es classifica com un "asteroide potencialment perillós" que podria apropar-se fins a 4.65 milions de milles de la Terra.

Després d'un viatge de set anys, la nau espacial OSIRIS-REx va deixar amb èxit una mostra de Bennu el 24 de setembre de 2023. Les nou unces de mostres recollides aterraran al desert d'Utah i seran transportades al Centre Espacial Johnson de la NASA a Houston per a més. anàlisi. Aquestes mostres proporcionaran informació valuosa sobre la història primerenca del nostre sistema solar i els tipus d'asteroides que representen una amenaça per a la Terra.

Els resultats de l'estudi s'anunciaran en una propera conferència de premsa l'11 d'octubre de 2023. La NASA considera que aquest retorn de la mostra és un assoliment històric, d'importància comparable al retorn de les roques lunars durant les missions Apol·lo.

En resum, la missió de la NASA de recollir una mostra de l'asteroide Bennu forma part del seu esforç més gran per protegir la Terra de possibles col·lisions d'asteroides. El retorn exitós de les mostres contribuirà a una millor comprensió de les amenaces dels asteroides i donarà llum a la història primerenca del nostre sistema solar.

Fonts:

- Hindustan Times

- NASA