Imatges mirall: els investigadors observen els anells d'Alice al laboratori

Investigadors dels Estats Units i Finlàndia han observat per primera vegada els anells d'Alice al laboratori. Els anells d'Alice són vòrtexs en forma d'anells que inverteixen les càrregues de qualsevol monopol que els travessa, inspirats en el portal semblant a un mirall de la novel·la "Through the Looking-Glass" de Lewis Carroll. L'experiment va utilitzar àtoms ultrafreds i podria proporcionar informació sobre els processos fonamentals de la física de partícules i la cosmologia.

El descobriment de l'equip va combinar dues línies d'investigació que van sorgir fa aproximadament 35 anys. Una línia d'investigació inclou les cordes còsmiques, que són hipotètics defectes 1D en l'espai-temps. Aquestes cordes podrien tenir implicacions profundes per a la cosmologia, ja que podrien convertir la matèria en antimatèria. Si hi hagués cordes còsmiques, serien conegudes com a cordes d'Alice.

La segona línia de recerca se centra en els monopols, que són punts singulars de càrrega a l'espai. Els monopols i les cordes poden portar càrregues topològiques conservades, que poden ser càrregues magnètiques, elèctriques o de color de quark. A la dècada de 1980, els investigadors es van adonar que els monopols es podrien deformar en una estructura semblant a un bucle anomenada anell d'Alice quan s'observaven de prop.

Una propietat intrigant d'un anell d'Alice és que si un altre monopoli passa pel seu mig, el monopoli es transformaria en una antipartícula. Això indica un univers mirall on l'antimatèria domina sobre la matèria.

L'any 2015, es va produir un avenç quan els investigadors van crear un monopol en un condensat de Bose-Einstein, un gas d'àtoms de rubidi refredat prop del zero absolut. L'últim estudi combina tècniques experimentals amb mètodes de simulació per observar l'evolució temporal dels monopols en un condensat. Els investigadors van trobar que els monopols es desintegraven en anells d'Alice i van poder observar directament diverses característiques dels anells d'Alice a mesura que el monopoli evolucionava.

Aquestes troballes tenen implicacions per a la nostra comprensió dels fluids quàntics, cosa que suggereix que les estructures que converteixen la matèria en antimatèria poden sorgir espontàniament en condicions específiques. Els investigadors esperen que el seu experiment pugui oferir una plataforma valuosa per explorar processos fonamentals de l'univers.

Font: Nature Communications

Definicions:

– Anells d'Alice: vòrtexs en forma d'anells que inverteixen les càrregues dels monopols que els travessen, inspirats en el portal semblant a un mirall de "Through the Looking-Glass"

– Monopols: punts singulars de càrrega a l'espai

– Cordes còsmiques: hipotètics defectes 1D a l'espai-temps amb implicacions potencialment profundes per a la cosmologia

