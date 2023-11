La nova equació prediu ones canalla mitjançant IA i anàlisi causal

Científics de la prestigiosa Universitat de Copenhaguen han fet un descobriment innovador en la predicció d'onades canalla, aquells fenòmens oceànics inusualment grans i devastadors. Mitjançant l'ús d'una fusió única d'intel·ligència artificial (IA) i anàlisi causal, aquests investigadors han desenvolupat una equació matemàtica revolucionària que pot predir amb precisió les ones canalla.

A diferència dels models convencionals, que es basen en tècniques estadístiques, l'equip va integrar algorismes d'IA per derivar la seva equació. Per entrenar el sistema d'IA, introdueixen grans quantitats de dades sobre les ones oceàniques recollides d'una xarxa de boies situades a 158 ubicacions del món. Aquestes boies van recopilar dades incansablement les 24 hores del dia durant un període impressionant de 7 anys, acumulant informació sobre més de mil milions d'ones.

El matrimoni de l'IA i l'anàlisi causal va permetre als científics desentranyar les intricades relacions causa-efecte inherents a la formació d'ones canalla, donant lloc al desenvolupament d'aquesta nova equació. Tot i que els models estadístics tradicionals sovint lluiten per tenir en compte la complexa dinàmica implicada en aquests fenòmens, l'enfocament assistit per IA proporciona una comprensió més precisa i matisada.

Aquest avenç té implicacions importants per a la seguretat marítima, així com per a les indústries que depenen dels nostres oceans, com ara el transport marítim, l'energia en alta mar i la pesca. En predir amb precisió les onades canalla, els vaixells i la infraestructura poden evitar conseqüències catastròfiques, salvaguardant vides i recursos.

L'equip d'investigació preveu que la seva equació millorarà l'eficiència i la fiabilitat dels sistemes d'alerta primerenca existents. A més, obre vies per a una major exploració de les ones canalla i els mecanismes subjacents responsables de la seva aparició. A mesura que s'aprofundeix la nostra comprensió d'aquestes onades gegantines, podem desenvolupar estratègies de mitigació millorades i protegir millor les zones costaneres vulnerables i les instal·lacions costaneres.

FAQ:

P: Què són les ones canalla?

R: Les ones canalla són ones oceàniques anormalment grans i potents que suposen una amenaça important per als vaixells i la infraestructura marítima.

P: Com van predir els científics onades canalla?

R: Els investigadors van utilitzar una combinació d'intel·ligència artificial (IA) i anàlisi causal per desenvolupar una equació matemàtica que prediu amb precisió les ones canalla.

P: Quina és la importància d'aquest descobriment?

R: Predir amb precisió les onades canalla pot millorar la seguretat marítima i beneficiar les indústries que depenen d'activitats oceàniques com ara el transport marítim, l'energia en alta mar i la pesca.

P: Com van reunir les dades els científics?

R: Els científics van recopilar dades sobre les ones de l'oceà mitjançant la utilització d'una xarxa de boies ubicades en 158 ubicacions del món, recopilant informació durant més de 700 anys.