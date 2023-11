Desvetllant les misterioses onades canalla: informació de l'IA i les dades oceàniques

Les ones canalla, considerades durant molt de temps un mite mariner, finalment s'han demostrat que són reals i poden ser extremadament destructives. El 1995, la primera onada canalla mesurada va colpejar la plataforma petroliera noruega Draupner, proporcionant evidència científica de la seva existència. Des de llavors, investigadors de la Universitat de Copenhaguen i la Universitat de Victòria han estat estudiant aquestes monstruoses ones àmpliament.

Mitjançant l'aprofitament del poder de la intel·ligència artificial (IA) i l'anàlisi de dades de més de 700 anys d'altura de les onades i estats del mar, els investigadors han descobert un model matemàtic que pot predir l'aparició d'ones canalla. Aquest coneixement innovador té el potencial de millorar significativament les mesures de seguretat en el transport marítim.

Contràriament a les creences anteriors que les ones canalla es van formar per una ona combinada amb una altra, els investigadors van descobrir que la causa més dominant és un fenomen anomenat "superposició lineal". Això passa quan dos sistemes d'ones es creuen i es reforcen, donant lloc a la creació d'ones enormes. Aquest coneixement, conegut des de fa segles, ara està recolzat per dades empíriques.

L'algorisme desenvolupat pels investigadors és una eina valuosa per a la indústria naviliera, que navega per aproximadament 50,000 vaixells de càrrega a tot el món. Les companyies navilieres poden utilitzar l'algoritme per avaluar el risc de trobar-se amb onades canalla perilloses al llarg de les rutes planificades. En identificar la combinació "perfecta" de factors que augmenten el risc, es poden triar rutes alternatives per evitar perills potencials.

És important destacar que l'algorisme i la investigació dels investigadors són transparents i disponibles públicament. Aquesta accessibilitat permet que les autoritats públiques, els serveis meteorològics i altres parts interessades calculin la probabilitat d'onades canalla de manera eficaç.

L'estudi no només destaca el poder de la IA per desvelar fenòmens complexos, sinó que també mostra com la tecnologia pot millorar la nostra comprensió dels esdeveniments naturals. Amb la capacitat de predir onades canalla, les companyies navilieres poden preparar-se millor i prevenir incidents catastròfics al mar. La investigació marca una fita en la salvaguarda de la indústria marítima i la protecció de vides humanes.

Preguntes més freqüents (FAQ)

Què són les ones canalla?

Les ones canalla, també conegudes com ones monstres, són ones extremadament grans i destructives que es poden produir a l'oceà. Són significativament més alts que les ones circumdants i poden suposar una greu amenaça per als vaixells i les estructures offshore.

Com prediuen els investigadors l'aparició d'ones canalla?

Utilitzant intel·ligència artificial i analitzant dades de més de mil milions d'ones, els investigadors han desenvolupat un model matemàtic que pot predir la probabilitat de formació d'ones canalla. Tenen en compte diversos factors com l'altura de les onades, l'estat del mar, les profunditats de l'aigua i la informació batimètrica per determinar el risc de trobar-se amb una onada canalla en un lloc i un moment concrets.

Quina és la causa principal de les ones canalla?

Contràriament a creences anteriors, la causa més dominant de les ones canalla és un fenomen anomenat "superposició lineal". Això passa quan dos sistemes d'ones es creuen i es reforcen, donant lloc a la formació d'ones anormalment grans.

Com pot beneficiar l'algorisme la indústria naviliera?

L'algorisme desenvolupat pels investigadors permet a les companyies navilieres avaluar el risc de trobar-se amb onades canalla al llarg de les rutes planificades. En identificar la combinació de factors que augmenten el risc, es poden triar rutes alternatives, garantint viatges marítims més segurs.

L'algorisme i la investigació estan disponibles públicament?

Sí, tant l'algoritme com la investigació estan disponibles públicament. Les autoritats públiques, els serveis meteorològics i altres parts interessades poden accedir a l'algorisme i utilitzar-lo per calcular la probabilitat de trobar-se amb ones canalla en llocs i períodes específics. Aquesta transparència fomenta la col·laboració i els avenços en seguretat marítima.