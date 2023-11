Nous coneixements sobre Rogue Waves: desvelant el misteri dels monstres marítims

Fa temps que es va considerar res més que simples llegendes, l'existència d'ones massives de canalla ha estat confirmada pels científics mitjançant l'ús de la intel·ligència artificial. Investigadors de la Universitat de Copenhaguen i la Universitat de Victòria han analitzat 700 anys de dades d'ones, que inclouen més de mil milions d'ones, per desenvolupar un model matemàtic que pugui predir l'ocurrència d'aquestes bèsties marítimes destructives. Aquest descobriment innovador té el potencial de millorar molt la seguretat en el transport marítim.

Les onades canalla, sovint considerades com a folklore mariner, es van convertir en una realitat tangible quan una onada colossal de 26 metres d'alçada va colpejar la plataforma petroliera Draupner el 1995, proporcionant la primera evidència verificable de la seva existència. Des de llavors, aquestes onades canalla han captat l'atenció dels investigadors, donant lloc a estudis amplis per entendre els seus orígens i comportaments. Ara, els mètodes d'IA han jugat un paper fonamental a l'hora de desvelar els misteris de les ones canalla, permetent el desenvolupament d'un model predictiu que pugui avaluar el risc de trobar-se amb aquestes onades monstruoses al mar.

El model creat pels investigadors combina diverses dades oceàniques, inclosa informació sobre moviments de les ones, estats del mar, profunditats de l'aigua i batimetria. Com a component crucial de la seva anàlisi, es van utilitzar dades de boies situades a 158 llocs diferents, oferint un registre continu de l'altura de les onades i els estats del mar. Mitjançant l'aplicació de tècniques d'aprenentatge automàtic a aquest ampli conjunt de dades, els investigadors van identificar amb èxit les causes subjacents de les ones canalla i van transformar les seves troballes en un algorisme basat en equacions.

L'estudi ha alterat fonamentalment la manera com els científics perceben els orígens de les ones canalla. Mentre que les teories anteriors es van centrar en que una ona absorbia l'energia d'una altra, donant lloc a una ona massiva, els investigadors van descobrir que la "superposició lineal" és el mecanisme principal que impulsa la manifestació d'aquestes ones extraordinàries. Aquest fenomen, conegut des dels anys 1700, es produeix quan dos sistemes d'ones es creuen, amplificant-se els efectes de l'altre durant un breu període.

Aquest estudi d'avantguarda no només fa llum sobre l'existència d'ones canalla, sinó que també estableix un enfocament innovador de la investigació científica. Mitjançant la integració de la intel·ligència artificial, els investigadors han aprofitat el poder de les màquines per descobrir patrons ocults i comunicar-los en forma d'equació que conté coneixements valuosos per a futures investigacions.

FAQ:

P: Què són les ones canalla?

R: Les ones canalla són onades oceàniques extremadament grans i inesperades que poden causar danys importants a vaixells, plataformes petrolieres i altres estructures marítimes.

P: Com van utilitzar els científics la intel·ligència artificial per estudiar les ones canalla?

R: Els científics van utilitzar mètodes d'IA, inclosa la regressió simbòlica, per analitzar grans quantitats de dades d'ona i identificar els factors causals darrere de la formació d'ones canalla.

P: Quina era la creença tradicional sobre la causa de les onades canalla?

R: Abans es creia que les ones canalla es van produir de la fusió de dues ones, on una ona robava l'energia de l'altra.

P: Què van descobrir els investigadors sobre la causa principal de la formació d'ones canalla?

R: Els investigadors van trobar que el factor dominant en la materialització de les ones canalla és un fenomen anomenat "superposició lineal", que es produeix quan dos sistemes d'ones es reforcen mútuament durant una intersecció.