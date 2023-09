L'anàlisi de vídeo impulsat per IA podria revolucionar la investigació del comportament dels ocells

Un estudiant de ciències de la computació de la Universitat d'Alberta ha estat utilitzant la intel·ligència artificial (IA) per millorar l'anàlisi de vídeos de recerca que estudien el comportament de les merles d'ales vermelles i els seus nius. L'anàlisi del vídeo és vital per entendre els efectes del parasitisme en el comportament dels ocells. El mètode actual per identificar ocells específics i les seves accions requereix revisar manualment hores de seqüències de vídeo i escoltar les seves diferents trucades. Aquest procés requereix molt de temps i requereix experiència en biologia d'ocells.

Tanmateix, l'anàlisi de vídeo impulsada per IA té el potencial de revolucionar la investigació del comportament dels ocells automatitzant la detecció d'ocells individuals i les seves activitats. Priscilla Adebanji, l'estudiant que va treballar en aquest projecte, va utilitzar eines de visió per ordinador i algorismes de detecció de moviment per refinar el metratge en brut i determinar les hores exactes en què els ocells visiten els seus nius per alimentar els seus pollets, així com si entren o surten. Aquesta automatització redueix significativament el temps necessari per revisar els vídeos, fent que el procés de recollida de dades sigui més eficient.

El programari desenvolupat per Adebanji encara requereix més perfeccionament, però el seu potencial és prometedor. No només podria estalviar temps i esforç en la recollida de dades amb finalitats de recerca, sinó que també podria tenir aplicacions més àmplies en el camp de la biologia animal. La tecnologia es podria aplicar a diverses espècies i projectes, ampliant les capacitats de recerca ecològica.

Els treballs futurs del programa inclouran l'anàlisi de la durada de les visites dels ocells als seus nius i la determinació del gènere mitjançant l'anàlisi de les crides dels ocells. A més, els investigadors tenen previst explorar l'aplicabilitat d'aquesta tecnologia a altres animals, com ara rosegadors.

Aquest projecte demostra els reptes i oportunitats en el camp de la visió per computador i la IA. Treballant amb escenaris del món real i factors desconeguts, els investigadors van poder desenvolupar solucions innovadores que es poden aplicar a una sèrie d'aplicacions, com ara vehicles autònoms i drons.

En general, l'ús de l'anàlisi de vídeo impulsat per IA en la investigació del comportament dels ocells té el potencial d'agilitzar els processos de recollida de dades i avançar en les capacitats d'investigació ecològica. Aquest projecte ha obert noves oportunitats per a l'estudiant implicat, despertant l'interès per una carrera en IA i proporcionant una aplicació real dels seus coneixements.

Font: Universitat d'Alberta