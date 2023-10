Els agrònoms descobreixen que la teràpia hormonal i la zeolita pot protegir les plantes dels metalls pesants

Un estudi recent realitzat per agrònoms de la Universitat RUDN ha revelat que l'hormona melatonina i el mineral zeolita poden ajudar a mitigar els efectes perillosos dels metalls pesants sobre les plantes. Els investigadors van trobar que la melatonina protegeix les cèl·lules vegetals de la destrucció causada pel cadmi, mentre que la zeolita augmenta la disponibilitat de nutrients i evita l'absorció de metalls perillosos per part de les plantes.

La concentració de metalls pesants, com el cadmi, en els brots de les plantes ha anat augmentant constantment i suposa un risc tant per a l'agricultura com per a la salut humana. El cadmi, un important contaminant, entra al sòl a través de residus industrials i agrícoles. Pertorba el metabolisme del nitrogen i els carbohidrats a les plantes i danya les membranes cel·lulars, provocant la contaminació dels sòls agrícoles i forestals.

Els agrònoms van realitzar experiments utilitzant el bambú com a exemple. Van cultivar bambú al sòl amb diferents nivells de contaminació per cadmi i van ruixar les plantes amb diferents quantitats de melatonina i zeolita. Els resultats van mostrar que ambdues substàncies van neutralitzar la contaminació per cadmi del bambú i van augmentar el contingut de nutrients del sòl.

Es va trobar que la dosi òptima de suplements era de 150 micromoles de melatonina i 15 grams de zeolita. Aquesta combinació va millorar el sistema antioxidant de les plantes, va disminuir els efectes nocius del cadmi i va augmentar la disponibilitat de nutrients essencials. La zeolita va immobilitzar el cadmi al sòl, reduint la seva acumulació al bambú, mentre que la melatonina protegia les cèl·lules vegetals regulant la permeabilitat i augmentant l'activitat antioxidant.

En general, els resultats d'aquest estudi demostren el potencial de la teràpia hormonal i la zeolita com a mètodes efectius per protegir les plantes de la contaminació per metalls pesants. Es necessiten més investigacions per explorar la seva aplicació en diferents espècies vegetals i condicions ambientals.

font:

Abolghassem Emamverdian et al, La coaplicació de melatonina i zeolita augmenta la tolerància al bambú al cadmi millorant la capacitat antioxidant, l'acumulació d'osmòlits, la disponibilitat de nutrients de les plantes i la disminució de l'absorció de cadmi, Scientia Horticulturae (2023). DOI: 10.1016/j.scienta.2023.112433