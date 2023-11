El pla ambiciós de l'Índia: missió Chandrayaan-4 per retornar mostres lunars

L'Índia mira a la regió del polar sud lunar com a part del seu ambiciós pla per recuperar mostres de la Lluna. L'Organització Índia de Recerca Espacial (ISRO) està desenvolupant actualment la missió Chandrayaan-4, que constarà de quatre mòduls en dos llançaments.

El pas inicial consisteix a enviar un aterratge i un "ascensor" a la superfície de la Lluna per recollir mostres. La ubicació objectiu d'aquesta col·lecció és a prop del lloc d'aterratge de la nau espacial Chandrayaan-3, que es troba a la regió del pol sud lunar. Els científics estan especialment interessats en aquesta àrea a causa de la presència de gel d'aigua, que potencialment es pot utilitzar com a suport vital i combustible de coets.

Un cop recollides les mostres, el mòdul ascendent es llançarà des de la superfície de la lluna i transferirà les mostres a un mòdul de reentrada. Mentrestant, un mòdul de transferència i el mòdul de reentrada romandran en òrbita lunar. Després, aquests mòduls tornaran a la Terra, portant amb seguretat les mostres lunars.

"Aquesta missió és molt ambiciosa", diu Nilesh Desai, director del Centre d'Aplicacions Espacials d'Ahmedabad. S'espera que aquesta missió es compleixi en els propers cinc o set anys, mostrant la determinació de l'Índia per assolir noves fites en l'exploració espacial.

FAQ:

P: Quin és el propòsit de la missió Chandrayaan-4?

R: La missió Chandrayaan-4 té com a objectiu recollir mostres lunars de la regió polar sud i portar-les de tornada a la Terra.

P: Per què la regió del polar sud lunar interessa als científics?

R: La regió del polar sud lunar té interès per la seva abundància de gel d'aigua, que potencialment es pot utilitzar com a suport vital i combustible per a coets.

P: Quan es preveu que finalitzi la missió Chandrayaan-4?

R: S'espera que la missió es completi en els propers cinc o set anys.

Fonts: India Times (www.indiatimes.com)