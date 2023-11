Els esforços de la NASA per estudiar l'impacte dels coets a la superfície de la Lluna

El programa Artemis de la NASA ha establert un objectiu ambiciós d'establir una presència humana sostinguda a la Lluna. Tanmateix, aquest esforç comporta reptes tècnics crítics, com ara dominar les complexitats d'aterrar a la superfície de la Lluna amb aterradors més grans i potents que els utilitzats durant les missions Apol·lo. Per fer front a un d'aquests reptes, la NASA s'està centrant a entendre l'impacte dels coets a la superfície lunar.

La manca d'atmosfera de la Lluna i el seu terreny accidentat, ple de cràters i roques, presenten un entorn d'aterratge traïdor. En baixar, s'encenen motors de coets per contrarestar l'atracció gravitatòria de la Lluna. No obstant això, aquests motors emeten plomes supersòniques de gas calent que tenen el potencial d'aixecar pols i deixalles, que poden obstruir la visibilitat, danyar l'equip i fins i tot desestabilitzar l'aterratge.

Per abordar aquestes preocupacions, els investigadors de la NASA del Marshall Space Flight Center a Huntsville, Alabama, han desenvolupat eines de programari sofisticades. Aquestes eines estan dissenyades específicament per predir com interactuen els plomalls del motor amb la regolita lunar, la capa de sòl i la roca fragmentada a la superfície de la Lluna. Aquesta comprensió de les interaccions ploma-superfície (PSI) és crucial per garantir la seguretat i l'èxit de les missions tant humanes com robòtiques.

Simulant el PSI durant la missió Apollo 12 al superordinador Pleiades del Centre de Recerca Ames de la Nasa a Califòrnia, els investigadors van poder generar terabytes de dades. Aquesta simulació va coincidir molt amb els esdeveniments reals de l'aterratge i va proporcionar informació detallada sobre l'esforç de cisalla exercit a la superfície lunar durant l'últim mig minut del descens de l'aterratge.

Els resultats d'aquestes simulacions no són només exercicis acadèmics. S'utilitzen activament per informar el disseny i el funcionament del sistema d'aterratge humà i altres iniciatives del programa Artemis. La NASA continua avançant els límits de la ciència computacional, mostrant els seus èxits en conferències internacionals de supercomputació. L'objectiu final de l'agència és garantir que quan els astronautes d'Artemis aterren a la Lluna, ho facin de manera segura i eficaç.

