Les noves investigacions i operacions prenen el protagonisme de l'Estació Espacial Internacional

L'Estació Espacial Internacional (ISS) continua sent un centre d'investigació i operacions innovadores, ja que celebra el seu 25è aniversari des del llançament del seu primer mòdul, el Zarya. Al llarg dels anys, l'ISS ha servit de plataforma per a la col·laboració internacional en l'exploració espacial, permetent a les tripulacions rotatives d'astronautes i cosmonautes dur a terme experiments científics i avenços tecnològics.

Recerca biomèdica i exàmens oftalmològics

Dilluns, el comandant Andreas Mogensen, juntament amb els enginyers de vol Loral O'Hara, Jasmin Moghbeli i Satoshi Furukawa, es van centrar en la investigació biomèdica. Van realitzar exàmens oculars mitjançant ultrasons i van participar en exàmens oculars programats al mòdul de laboratori Columbus. Aquests exàmens són crucials per entendre els efectes dels viatges espacials de llarga durada en la visió dels astronautes.

Entrenament i manteniment de Dragon Endurance

El comandant Mogensen i Loral O'Hara de la NASA van practicar procediments de desacoblament i aterratge de la nau espacial SpaceX Dragon Endurance. També van desembalar kits de subministrament mèdic i van realitzar tasques de manteniment a la nau espacial de la tripulació.

Estudis de Botànica Espacial i Gravetat Cel·lular

Loral O'Hara va contribuir a un estudi de botànica espacial amb l'objectiu de promoure l'educació STEM entre els membres de la tribu. Les llavors proporcionades per la Nació Choctaw d'Oklahoma van estar exposades a la microgravetat durant diversos mesos per estudiar els efectes de l'espai en el creixement de les plantes. Mentrestant, Satoshi Furukawa va dur a terme investigacions sobre com les cèl·lules senten la gravetat mitjançant l'observació de mostres sota un microscopi. Aquest estudi té implicacions per entendre el comportament cel·lular en entorns de microgravetat.

Activitats dels cosmonautes russos

Al segment de Roscosmos de l'ISS, Oleg Kononenko va comprovar els sistemes del mòdul científic Nauka, mentre que Nikolai Chub va controlar la seva activitat cardíaca i va realitzar tasques de manteniment als conductes d'aire. Konstantin Borisov portava una gorra plena de sensors i practicava tècniques de pilotatge en un ordinador, preparant-se per a futures missions planetàries i robòtiques.

25 anys d'assoliments científics

Com que l'ISS commemora els 25 anys del llançament del seu primer mòdul, val la pena celebrar els èxits aconseguits en la investigació espacial i la col·laboració internacional. Amb més de 3,000 investigacions i investigacions educatives realitzades per persones de 108 països i àrees, l'ISS ha estat fonamental per ampliar el nostre coneixement de l'espai i el seu potencial per als avenços científics.

Preguntes freqüents

1. Quina és la finalitat dels exàmens oftalmològics que es fan a l'ISS?

Els exàmens oculars es realitzen per entendre els efectes dels viatges espacials de llarga durada en la visió dels astronautes i per garantir la seva salut i benestar durant la seva missió.

2. Per què és important la investigació en botànica espacial?

La investigació en botànica espacial ens ajuda a entendre com les plantes s'adapten i creixen en entorns de microgravetat. Aquest coneixement és crucial per mantenir futures missions espacials, com ara viatges espacials de llarga durada i colonització extraterrestre.

3. Quins són alguns dels assoliments de l'Estació Espacial Internacional?

L'ISS ha allotjat més de 3,000 investigacions i investigacions educatives de persones de 108 països i àrees. També ha servit de plataforma per a la col·laboració internacional en l'exploració espacial, avançant en la nostra comprensió de diversos camps científics i obrint el camí per a futures missions espacials.

4. Com ha contribuït l'ISS a l'educació STEM?

L'ISS ha estat fonamental en la promoció de l'educació STEM en involucrar estudiants i educadors en investigacions i experiments espacials de la vida real. Inspira la propera generació de científics i enginyers a seguir carreres en camps STEM.