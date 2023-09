Avançar la conservació d'aus aquàtiques costaneres a la Xina: progrés i reptes de la política

Una revisió recent publicada a la revista Avian Research per Zhijun Ma i els seus col·legues posa de manifest el progrés i els reptes en la conservació de les aus aquàtiques costaneres a les zones humides costaneres de la Xina. Els aiguamolls costaners són ecosistemes importants que contribueixen al cicle del carboni, a la mitigació de desastres naturals, als mitjans de subsistència locals i al suport de la biodiversitat. Els ocells aquàtics, en particular, són indicatius de la salut dels aiguamolls i serveixen com a espècie insígnia per als esforços de conservació.

Els aiguamolls costaners de la Xina tenen un paper crucial en la reproducció, la migració i els hàbitats hivernals de desenes de milions d'ocells aquàtics. Tanmateix, els extensos projectes de recuperació de terres han provocat una disminució de les poblacions d'ocells aquàtics. El govern xinès ha fet esforços i inversions importants en la conservació dels aiguamolls costaners en els darrers anys, però l'eficàcia d'aquestes mesures i els buits existents encara no estan clars.

L'estudi destaca el progrés en la legislació, les regulacions i els plans d'acció de conservació a nivell nacional, així com la millora de l'eficàcia de les polítiques i la participació de les parts interessades. Tanmateix, persisteixen diversos problemes urgents, especialment relacionats amb la conservació i la gestió de l'hàbitat. Aquests inclouen la restauració dels aiguamolls costaners, el control d'espècies invasores com Spartina alterniflora, la gestió de la contaminació ambiental i la millora de la qualitat de l'hàbitat artificial.

Els autors subratllen la importància de salvaguardar els aiguamolls naturals de marea i de millorar la qualitat de l'hàbitat, especialment per a les aus aquàtiques costaneres que depenen molt dels hàbitats intermareals. Recomanen un seguiment regular dels contaminants, models econòmics ecològics i restriccions als productes agroquímics i antibiòtics a les zones costaneres per mitigar els impactes de l'activitat humana i abordar els conflictes humans-ocells.

El govern central de la Xina s'ha establert un objectiu ambiciós per eradicar l'Spartina invasora al llarg de la costa l'any 2022. Els reptes per assolir aquest objectiu inclouen adaptar els mètodes a les condicions regionals, mitigar els impactes del projecte sobre el medi ambient i la biodiversitat locals i prevenir la futura reinvasió d'Spartina. La restauració ràpida de l'hàbitat després de l'eradicació d'Spartina és crucial per crear hàbitats adequats per a les aus aquàtiques.

Els autors creuen que hi ha oportunitats per millorar encara més la conservació de les aus aquàtiques i la protecció dels aiguamolls costaners a la Xina mitjançant la presa de decisions i accions basades en l'evidència. Es necessiten enfocaments basats en la ciència per abordar els reptes i garantir la conservació a llarg termini de les aus aquàtiques costaneres i els seus hàbitats.

