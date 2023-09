Ranatec construirà maquinari de processament de senyal per a l'Observatori de matrius de quilòmetres quadrats

Ranatec, una filial del grup Qamcom i un proveïdor líder d'equips de prova i mesura per a aplicacions de RF i microones, ha estat seleccionada per Qamcom Research and Technology per construir el maquinari avançat de processament de senyals per al Square Kilometer Array Observatory (SKAO). La SKAO és una organització intergovernamental que treballa per construir els radiotelescopis més potents del món a Austràlia i Sud-àfrica.

Els telescopis SKAO s'utilitzaran per a una varietat d'estudis, com ara l'exploració de l'univers primerenc, la formació d'estrelles i galàxies i la recerca de vida extraterrestre. El paper de Ranatec en el projecte serà integrar i complementar una sèrie de solucions clau per als telescopis.

Aquest nomenament és un èxit significatiu per a Ranatec, ja que no només mostra la seva experiència en gestió de senyals, sinó que també reforça la seva posició com a proveïdor de solucions clau en mà per al desenvolupament i la producció. La col·laboració entre Ranatec i Qamcom Research and Technology millorarà encara més la seva capacitat per convertir idees i innovacions en solucions reals.

Bengt Münter, director de projectes de Qamcom, va elogiar Ranatec per la seva trajectòria en l'oferta de solucions innovadores i la seva experiència en la fabricació d'equips de mesura i prova especialitzats. Va afirmar que la participació de Ranatec seria integral per muntar i provar el sistema avançat de receptor d'alimentació digitalitzat per al projecte SKAO.

L'encàrrec de Qamcom SKAO forma part d'una col·laboració internacional més àmplia que s'estén fins al 2027. Qamcom s'encarrega d'integrar components d'altres proveïdors al sistema principal. El projecte també inclou la col·laboració amb l'Observatori Espacial Onsala i la Universitat Tecnològica de Chalmers, dos actors líders en la construcció dels telescopis SKAO.

Ranatec considera que aquesta oportunitat és una oportunitat única de creixement i una oportunitat de treballar al costat de líders visionaris en tecnologia i investigació espacial sueca. L'empresa té l'honor de ser seleccionada per a aquest prestigiós projecte i espera contribuir a l'èxit de l'Observatori SKAO.

