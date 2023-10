Antibiòtics i impacte en els esculls de corall

En els darrers anys, l'impacte dels antibiòtics en els esculls de corall ha cridat una atenció important tant per part dels científics com dels ecologistes. Els antibiòtics són substàncies que maten els gèrmens que normalment es prescriuen com a medicaments o s'utilitzen com a additius per a pinsos en el bestiar per promoure el creixement. Tanmateix, és important tenir en compte que els antibiòtics no funcionen contra els virus.

Els esculls de corall són ecosistemes vibrants que acullen una àmplia gamma d'organismes marins, inclòs el corall, que són animals que produeixen un exoesquelet dur i pedregós. Aquests delicats ecosistemes són susceptibles a diverses amenaces, inclòs el canvi climàtic, que fa referència a canvis significatius i a llarg termini en el clima de la Terra que es poden produir de manera natural o com a resultat d'activitats humanes.

Els estudis han demostrat que els antibiòtics poden tenir efectes perjudicials sobre els esculls de corall. Quan els antibiòtics s'utilitzen en medicina humana o animal, poden entrar al medi ambient a través de plantes de tractament d'aigües residuals o d'escorrentia d'explotacions agrícoles. Això pot provocar la presència d'antibiòtics a l'aigua circumdant, que suposa un risc per als ecosistemes dels esculls de corall.

La investigació ha demostrat que l'exposició als antibiòtics pot alterar el delicat equilibri dels bacteris dels esculls de corall. Els bacteris són organismes unicel·lulars que existeixen gairebé a tot arreu de la Terra, inclòs dins d'altres organismes vius. Juguen un paper crucial en el manteniment de la salut dels ecosistemes i ajuden en diversos processos essencials.

Els antibiòtics no només poden matar els bacteris nocius sinó també els beneficiosos. Aquesta interrupció pot tenir conseqüències de gran abast per als esculls de corall, ja que els bacteris estan implicats en la descomposició de la matèria orgànica, el cicle dels nutrients i la defensa contra els patògens. Una disminució dels bacteris beneficiosos pot perjudicar la capacitat dels esculls de corall de recuperar-se dels factors d'estrès com l'augment de la temperatura de l'aigua.

A més dels antibiòtics, altres activitats humanes com l'alliberament de productes químics al medi ambient també poden afectar els esculls de corall. Els productes químics són substàncies formades per dos o més àtoms que s'uneixen en una proporció i estructura fixa. Aquests productes químics poden alterar la composició de l'aigua de mar, afectant el creixement i desenvolupament dels coralls i altres organismes marins.

És lamentable que els esculls de corall ja estiguin amenaçats pel canvi climàtic i altres factors estressants induïts per l'home. Comprendre l'impacte dels antibiòtics i altres productes químics en aquests ecosistemes fràgils és crucial per a la seva conservació. Els esforços per reduir l'alliberament d'antibiòtics al medi ambient i promoure pràctiques sostenibles són essencials per preservar la salut i la diversitat dels esculls de corall.

