La nau espacial Aditya-L1 de l'Índia escapa amb èxit de la influència de la Terra

La nau espacial Aditya-L1, llançada per l'Organització d'Investigació Espacial de l'Índia (Isro) el 2 de setembre de 2023, ha superat una distància de 9.2 mil quilòmetres de la Terra, marcant la seva fugida amb èxit de l'esfera d'influència del planeta. Isro va anunciar que la nau espacial està ara en ruta cap al punt 1 de Lagrange Sol-Terra (L1). Aquest assoliment segueix l'èxit de la missió anterior d'Isro, la missió Mars Orbiter, en enviar una nau espacial més enllà de l'esfera d'influència de la Terra.

Aditya-L1 és la primera missió de l'Índia dedicada a estudiar el Sol, centrada en la comprensió de la fotosfera, la cromosfera i la corona. La missió està equipada amb set càrregues útils diferents, cinc de les quals van ser desenvolupades per Isro i dues per instituts acadèmics en col·laboració amb l'agència espacial. Aquestes càrregues útils ajudaran a recopilar dades essencials sobre el Sol i els seus diferents fenòmens.

Un dels aspectes destacables de la missió d'Aditya-L1 és la seva òrbita al voltant del punt Sol-Terra L1, que es troba aproximadament a 1.5 milions de quilòmetres de la Terra. Aquest punt es coneix com a punt de Lagrange o punt de libració, on la força gravitatòria entre dos cossos massius, en aquest cas el Sol i la Terra, equilibra exactament la força centrípeta necessària perquè un objecte més petit, com una nau espacial, orbiti amb ells.

L'òrbita de la nau espacial Aditya-L1 al voltant del punt L1 ofereix diversos avantatges. En primer lloc, permet un consum de combustible mínim i correccions de l'òrbita, assegurant que la nau espacial pugui mantenir el camí desitjat amb una despesa energètica mínima. En segon lloc, aquesta posició estratègica proporciona un mirador ideal per estudiar els fenòmens solars, ja que ofereix una perspectiva única del Sol i les seves activitats.

La missió Aditya-L1 té quatre objectius principals: comprendre l'escalfament coronal i l'acceleració del vent solar, investigar l'inici de les ejeccions de massa coronal (CME), les erupcions i el clima espacial proper a la Terra, explorar l'acoblament i la dinàmica de l'atmosfera solar i estudiar distribució del vent solar i anisotropia de la temperatura.

Amb la seva escapada amb èxit de la influència de la Terra i el seu viatge cap al punt L1 Sol-Terra, la nau espacial Aditya-L1 està preparada per aportar informació valuosa sobre els misteris del Sol i millorar la nostra comprensió del nostre sistema solar.

Definicions:

– Isro: Organització Índia de Recerca Espacial

– Aditya-L1: primera missió de l'Índia per estudiar el Sol

– Punts de Lagrange: llocs únics a l'espai on la força gravitatòria entre dos cossos massius equilibra la força centrípeta necessària perquè un objecte més petit orbiti amb ells.

Fonts:

– Declaració Isro