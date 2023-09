Comptabilitat de la variabilitat de l'oxigen als ecosistemes costaners

By

La disminució dels nivells d'oxigen als oceans a causa del canvi climàtic i la contaminació suposa una amenaça important per a la vida i els ecosistemes marins. Tanmateix, projectar amb precisió el destí de la vida marina requereix tenir en compte la variació dels nivells d'oxigen en el temps i l'espai en models d'ecosistemes marins, segons investigadors de la Universitat de Ciència i Tecnologia Rei Abdullah (KAUST).

Els models actuals no aconsegueixen captar la dinàmica de l'oxigen als ecosistemes costaners que són rics en organismes productors d'oxigen, com ara prats d'herbes marines, boscos de manglars i esculls de corall. Aquests ecosistemes tenen una dinàmica diferent en comparació amb les zones menys productives de l'oceà, que de vegades s'anomenen "deserts blaus".

En un estudi dirigit pel científic marí Marco Fusi, les observacions de crancs en un bosc de manglars van revelar la seva capacitat de sobreviure en aigües sobresaturades d'oxigen, gràcies a l'augment de la producció d'oxigen a temperatures més càlides. Els investigadors també van trobar fluctuacions en els nivells d'oxigen a la llacuna de Venècia i als esculls de corall del Mar Roig, desafiant les suposicions anteriors sobre les "zones mortes" esgotades d'oxigen.

La investigació posa l'accent en la necessitat de desenvolupar models matemàtics complexos que incorporin la variabilitat dels nivells d'oxigen en la gestió dels ecosistemes marins. Els models lineals basats en valors mitjans d'oxigen dissolt són insuficients per capturar la veritable dinàmica dels ecosistemes costaners.

Les troballes de l'estudi suggereixen que les espècies marines dels ecosistemes productius tenen una gran capacitat d'adaptació i resiliència, contrastant les prediccions anteriors de pèrdua important de biodiversitat. En incorporar les fluctuacions als models, els científics poden obtenir una millor comprensió de la capacitat de les espècies marines per adaptar-se i desenvolupar estratègies de conservació efectives.

L'estudi es va publicar a la revista Nature Geoscience.

Font: Folco Giomi et al, Oxygen dynamics in marine productive ecosystems at ecoally relevant scales, Nature Geoscience (2023)