Anàlisi del comportament de les ones en mitjans que varien en el temps

Un estudi recent realitzat per investigadors de la Universitat de Finlàndia Oriental i la Universitat de Tampere ha explorat el comportament de les ones en mitjans que varien en el temps. Tenint en compte que la velocitat d'una ona pot variar amb el temps, els investigadors van desenvolupar el que anomenen una equació d'ona accelerada. Aquesta equació té en compte efectes relativistes i té implicacions per a diversos fenòmens.

En el seu estudi, els investigadors van descobrir que l'equació d'ona accelerada només permet solucions on el temps flueix cap endavant, establint una direcció del temps ben definida o una "fletxa del temps". Tot i que la direcció del temps sovint es determina augmentant l'entropia, aquesta investigació mostra que fins i tot a nivell de partícules individuals, hi ha una direcció fixa del temps.

El marc presentat a l'estudi també resol el debat de llarg temps conegut com la controvèrsia Abraham-Minkowski. Aborda la qüestió de què passa amb l'impuls de la llum quan entra en un medi. Els investigadors van trobar que, segons la perspectiva de l'onada, no hi ha cap canvi en l'impuls.

A més, l'equació d'ona accelerada permet el modelatge analític d'ones en materials variables en el temps. Això és especialment valuós perquè permet l'estudi de situacions que abans només eren accessibles mitjançant simulacions numèriques. La investigació també proporciona informació sobre fenòmens com el comportament de les ones en cristalls de temps fotònics desordenats, on la conservació d'energia es viola localment a causa de l'espai-temps corbat experimentat per l'ona.

Aquest estudi té implicacions importants per a diverses àrees, com ara efectes òptics quotidians, proves de laboratori de relativitat general i obtenir una comprensió més profunda de la direcció preferida del temps.

Fonts:

– Matias Koivurova et al, "Mitjans que varien en el temps, relativitat i la fletxa del temps", Optica.

– Universitat de Finlàndia Oriental