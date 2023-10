Els ressonadors acústics a granel permeten la mesura precisa de l'energia acústica

Investigadors de la Universitat de Harvard i la Universitat de Purdue han desenvolupat una estratègia per controlar i llegir les vacants de silici dins de ressonadors acústics a granel fets de carbur de silici (SiC) 4H. Aquests ressonadors, que amplifiquen o filtren les ones acústiques, tenen diverses aplicacions, com ara les telecomunicacions de RF i les tecnologies quàntiques. No obstant això, mesurar amb precisió l'energia acústica emmagatzemada en ells al llarg del temps ha estat un repte. L'estratègia dels investigadors consisteix a ajustar les freqüències absorbides o amplificades pels defectes del ressonador. Van utilitzar un dispositiu anomenat ressonador acústic a granel de tons laterals (LOBAR), fet de 4H SiC, per demostrar el control acústic de spin de les vacants de silici. Van realitzar una anàlisi de l'espectre de freqüència i van utilitzar una lectura òptica per visualitzar el mode de ressonància del dispositiu. La mesura no invasiva permet caracteritzar amb precisió les propietats acústiques dels sistemes microelectromecànics. Aquesta investigació obre noves possibilitats per fabricar dispositius de processament de senyal fiables i d'alt rendiment.

Els ressonadors acústics a granel són estructures que amplifiquen o filtren les ones acústiques i tenen aplicacions en les telecomunicacions de RF i les tecnologies quàntiques.

Font: Nature Electronics (DOI: 10.1038/s41928-023-01029-4)