Nou cometa Nishimura: serà una visió espectacular?

El cometa Nishimura recentment descobert, C/2023 P1, ha estat generant rebombori entre el públic. Tot i que la seva trajectòria suggereix una aproximació propera al Sol i la possibilitat de ser visible a ull nu, els experts creuen que és poc probable que proporcioni una visualització del cel espectacular.

Els cometes són un dels objectes més impressionants del Sistema Solar, i la perspectiva de presenciar un gran cometa als nostres cels és sempre emocionant. El cometa actual que capta l'atenció és C/2023 P1 (Nishimura), que va ser descobert per l'astrònom japonès Hideo Nishimura el 12 d'agost. Els astrònoms van poder determinar el seu camí mitjançant l'anàlisi d'imatges prèvies al descobriment que es remunten al gener.

Aviat es va adonar que Nishimura s'acostaria més al Sol que a l'òrbita de Mercuri aquest mes. En el moment del seu descobriment, el cometa mostrava prou brillantor com per ser visible a simple vista. Tanmateix, el seu recorregut el mantindrà a prop del Sol al cel tal com s'observa des de la Terra. Això vol dir que tot i que és prou brillant per ser vist en cel fosc, probablement abraçarà l'horitzó just després de la posta de sol, gairebé perdut en la resplendor del Sol.

Malgrat la seva visibilitat limitada, els astrònoms de tot el món encara estan entusiasmats per estudiar i observar Nishimura. Com va dir l'escriptor científic i astrònom David H. Levy: "Els cometes són com els gats: tenen cues i fan precisament el que volen". Sempre hi ha la possibilitat que Nishimura s'il·lumini de manera inesperada, proporcionant una visió especial en les properes setmanes. Si no, encara hi ha esperança per a futurs albiraments de cometes.

Quan els cometes estan lluny del Sol, s'assemblen a boles de neu brutes, compostes de gel, pols i roca. Quan un cometa s'acosta al Sol, la superfície s'escalfa, fent que les capes gelades es converteixin en gas i explotin cap a l'exterior. Aquest gas, juntament amb la pols i les deixalles, forma un núvol brillant al voltant del nucli anomenat coma. Aleshores, el vent solar expulsa el gas i la pols del Sol, creant la cua icònica d'un cometa. La brillantor d'un cometa ve determinada per la mida del seu nucli, la seva distància al Sol i la seva distància a la Terra.

Segons el que sabem sobre Nishimura, és poc probable que sigui un gran cometa. A més, no està especialment a prop de la Terra. Tanmateix, s'espera que sigui molt actiu al voltant del periheli, el seu punt més proper al Sol. Tot i que hauria estat una visió impressionant en un cel nocturn fosc, la posició de Nishimura respecte al Sol i la Terra fa que sigui difícil d'observar.

Hi ha una finestra curta per veure Nishimura des d'Austràlia, on es mirarà per sobre de l'horitzó occidental després de la posta de sol. La millor oportunitat per veure-la arriba la setmana del 20 al 27 de setembre, quan es posarà aproximadament una hora després del Sol. Tanmateix, estarà molt a prop de l'horitzó i es pot perdre amb la resplendor del Sol.

Tot i que hi ha la possibilitat que Nishimura es fragmenti, augmentant la seva brillantor, és menys probable per a un visitant experimentat com Nishimura. No obstant això, la cua del cometa encara pot ser visible a mesura que el cel s'enfosqui. Els observadors han estimat que la seva longitud és d'uns sis graus i esperen que creixi a mesura que el cometa s'acosta al Sol.

Si Nishimura no ofereix l'espectacle que molts esperen, hi ha la possibilitat que un altre cometa, el cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), pugui oferir un espectacle realment espectacular l'any que ve. Descoberta a principis d'aquest any, la seva exhibició potencial s'espera amb impaciència.

