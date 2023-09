Microscòpia d'expansió: avançar en la resolució dels microscopis lleugers

Els microscopis amb lents de vidre i llum han estat la pedra angular de la investigació de laboratori durant segles. Tot i que existeixen dispositius més potents com els microscopis electrònics, el seu alt cost i els requisits de manteniment els fan poc pràctics per a la majoria de laboratoris. Com a resultat, els microscopis confocals, que utilitzen llum i lents per augmentar els objectes, són l'opció preferida per a molts investigadors. No obstant això, aquests microscopis s'enfronten a limitacions a l'hora de resoldre objectes propers a la longitud d'ona de la llum utilitzada, provocant una distorsió de la imatge mitjançant la difracció.

Els microorganismes com ara bacteris, fongs i virus es troben dins d'aquest rang de mida, cosa que suposa un repte per als microbiòlegs i patòlegs que busquen estudiar-los i diagnosticar-los. Per superar aquests obstacles, la tècnica de la microscòpia d'expansió ha sorgit durant els últims vuit anys, que permet als investigadors millorar la resolució dels microscopis convencionals ampliant la mida dels microbis que s'observen.

La microscòpia d'expansió utilitza un hidrogel de polielectròlit per expandir les mostres. Aquests gels són molt absorbents i s'inflen quan s'afegeix aigua. Les mostres, incloses biomolècules específiques com les proteïnes, estan ancorades a aquesta matriu de gel. A mesura que el gel s'infla, les mostres s'expandeixen fins a quatre vegades, eliminant la distorsió causada per la difracció.

Tanmateix, la microscòpia d'expansió troba dificultats per garantir una expansió uniforme de les mostres. La presència de parets cel·lulars en molts microbis obstrueix l'expansió, juntament amb la necessitat de passos d'ancoratge específics per a cada biomolècula, fent que el procés sigui laboriós i restrictiu pel que fa als tipus de mostres que es poden expandir.

El juny de 2023, un equip d'investigadors biotecnològics dirigit per Yongxin Zhao a la Universitat Carnegie Mellon va desenvolupar una nova plataforma de microscòpia d'expansió anomenada µMagnify. Aquesta plataforma va utilitzar un hidrogel que s'uneix universalment a biomolècules a tota la matriu de gel, donant lloc a una expansió més uniforme de les mostres i ampliant la gamma d'organismes i teixits que es poden observar. No obstant això, persistien dos reptes: el problema de la paret cel·lular i la capacitat d'etiquetar i identificar estructures específiques.

Per abordar el problema de la paret cel·lular, els investigadors van combinar el tractament tèrmic amb un còctel d'enzims de digestió de la paret cel·lular, aconseguint una expansió reeixida d'una varietat de patògens i teixits infectats, inclosos biofilms robusts de bacteris i fongs.

L'altre repte consisteix a etiquetar proteïnes per identificar estructures o proteïnes clau dins de les cèl·lules sota observació. L'etiquetatge fluorescent s'utilitza habitualment, però tradicionalment només permet un nombre limitat de colors a causa de les longituds d'ona superposades. Tanmateix, l'equip de Zhao va desenvolupar un enfocament d'esbandida i repetició, que va permetre múltiples rondes d'etiquetatge en una sola mostra. Això, combinat amb l'expansió de la imatge millorada, permet la visualització de múltiples interaccions i estructures de proteïnes en 3D.

El sistema µMagnify ofereix una solució senzilla i rendible per millorar la potència i la versatilitat dels microscopis confocals existents. Amb un cost estimat de 10 dòlars EUA per mostra, els laboratoris de tot el món poden adoptar aquesta tècnica. A les regions amb recursos limitats i amb una alta prevalença de patògens microbians, com l'Àfrica subsahariana i el sud-est asiàtic, el sistema té un gran potencial. Els investigadors fins i tot van desenvolupar un programa de realitat virtual anomenat ExMicroVR per a la visualització de dades, facilitant la investigació col·laborativa entre diversos investigadors de la mateixa mostra.

(Font: Yongxin Zhao et al., Advanced Science)