La nova tecnologia podria reduir la contaminació lumínica i restaurar les vistes clares del cel nocturn

S'ha desenvolupat una nova tecnologia de fanals que podria ajudar a mitigar el problema de la contaminació lumínica i restaurar les vistes clares del cel nocturn per als astrònoms. La contaminació lumínica, causada per l'ús generalitzat de llums LED brillants, ha estat una amenaça creixent per als observatoris astronòmics de tot el món. Aquestes llums LED d'eficiència energètica consumeixen menys electricitat que les llums incandescents tradicionals, però són molt més brillants, la qual cosa fa que el cel brilli amb més intensitat quan s'instal·len a les ciutats.

Com a resultat, molts observatoris que abans es trobaven en zones fosques i remotes ara veuen menys estrelles a causa de la dispersió excessiva de la llum per l'atmosfera terrestre. Aquest problema ha estat compensant els avenços en la tecnologia dels telescopis. Un estudi recent va revelar que les estrelles estan desapareixent del cel a una taxa mitjana del 10% anual.

La startup alemanya StealthTransit ha provat recentment una solució potencial per a aquest problema. La tecnologia de l'empresa, anomenada DarkSkyProtector, consta de tres components: un dispositiu que fa que les llums LED parpellen a una freqüència imperceptible, un receptor GPS i un obturador de càmera de telescopi especialment dissenyat que pot parpellejar sincronitzat amb els llums LED. En obrir l'obturador només durant els breus moments en què els llums LED estan apagats, la tecnologia pot reduir significativament la resplendor del cel no desitjat a les imatges astronòmiques.

Els experiments realitzats en un observatori de les muntanyes del Caucas a Rússia van demostrar que el DarkSkyProtector podria reduir la brillantor del cel a les imatges en un impressionant 94%. Aquesta tecnologia té el potencial de fer que tot tipus de llums siguin amigables amb l'astronomia, inclosa la publicitat exterior i la il·luminació interior. Pot filtrar les llums de les ciutats i pobles propers, així com del mateix observatori.

StealthTransit va afirmar que la majoria de llums LED existents poden funcionar en mode de parpelleig, i les noves làmpades dissenyades específicament per protegir el cel nocturn no serien més cares que la tecnologia LED actual. L'únic element costós del sistema és l'obturador del telescopi lleuger i àgil, que ha de parpellejar unes 150 vegades per segon. La companyia espera que aquesta tecnologia estigui disponible per a telescopis més grans en un futur proper.

Encara que encara es troba en l'etapa de prototip, StealthTransit pretén tenir un producte comercialment viable per als millors telescopis del món en els propers cinc o set anys.

Fonts:

- Space.com - "La nova tecnologia de fanals podria fer que les nits tornin a fosques per als astrònoms"