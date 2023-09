Hi ha un novè planeta amagat al nostre sistema solar?

By

Segons un estudi publicat a The Astronomical Journal, han sorgit proves intrigants de l'existència d'un novè planeta al nostre sistema solar. El document explora les òrbites peculiars dels objectes al llunyà cinturó de Kuiper, una regió en forma de disc més enllà de Neptú que acull planetes nans i nombrosos objectes transneptunians (TNO). Tot i que hi ha hagut afirmacions anteriors sobre l'existència d'un novè planeta basades en observacions de TNO com Sedna, aquesta nova investigació presenta una perspectiva diferent.

L'estudi suggereix que l'òrbita altament excèntrica i allargada de Sedna, juntament amb les òrbites inclinades d'altres TNO, es pot explicar per la presència d'un planeta de la mida de la Terra. Les simulacions per ordinador indiquen que aquest hipotètic planeta hauria de tenir entre 1.5 i 3 vegades la massa de la Terra i situat entre 250 i 500 vegades la distància entre la Terra i el sol. La seva òrbita també estaria inclinada 30° respecte al pla del sistema solar, un fenomen anomenat "escenari del planeta del cinturó Kuiper".

El descobriment d'un planeta de la mida de la Terra al sistema solar exterior tindria implicacions profundes per a la ciència planetària. Caldria una reavaluació de la definició de planeta, potencialment establint una nova classe de planetes. A més, caldria revisar les teories de la formació del sistema solar i el desenvolupament del planeta.

La teoria es pot provar buscant un cúmul de TNO a aproximadament 150 vegades la distància entre la Terra i el sol. La detecció d'aquests objectes serviria com a prova de l'existència del novè planeta. Fins i tot el descobriment d'uns quants nous TNO podria revolucionar la nostra comprensió dels orígens del sistema solar.

En conclusió, la possibilitat d'un novè planeta al nostre sistema solar presenta una via emocionant per a una exploració i una reavaluació del nostre coneixement dels confins exteriors del nostre veïnat celeste.

