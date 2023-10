Una alternativa més segura a les espelmes: espelmes escalfadors

Si us agrada l'ambient i l'olor de les espelmes, però us preocupa la contaminació de l'aire que poden causar, considereu la possibilitat d'invertir en una làmpada per escalfar espelmes. A diferència de les espelmes tradicionals que cremen i alliberen contaminants a l'aire, les làmpades escalfadores d'espelmes escalfen la cera per alliberar la seva olor amb menys contaminants i zero risc d'incendi.

Les espelmes enceses, ja siguin perfumats o sense olor, poden produir partícules i monòxid de carboni, així com compostos orgànics volàtils (COV). Aquests COV poden provocar diversos problemes de salut com nàusees, marejos, fatiga, mals de cap i irritació respiratòria. En alguns casos, les partícules fines de les espelmes fins i tot poden entrar al torrent sanguini i afectar el cor.

Tot i que un estudi realitzat el 2014 va concloure que les espelmes perfumats no representen riscos per a la salut coneguts en condicions normals, encara es recomana limitar-ne l'ús. Un llum escalfador d'espelmes ofereix una opció més segura fonent la cera i alliberant l'olor sense necessitat d'una flama oberta. Tot i que les làmpades escalfadores d'espelmes encara emeten COV, produeixen menys partícules i menys monòxid de carboni en comparació amb les espelmes enceses.

Per minimitzar encara més els possibles efectes adversos, es recomana obrir una finestra mentre utilitzeu una làmpada escalfa espelmes per millorar la ventilació. Mitjançant l'ús d'un llum escalfador d'espelmes, podeu gaudir de la fragància de les vostres espelmes preferides alhora que reduïu els riscos per a la salut associats.

Hi ha diverses làmpades per escalfar espelmes disponibles al mercat, cadascuna amb característiques i dissenys únics. Algunes opcions populars inclouen:

Làmpada d'escalfador d'espelmes negre Funistree: aquesta làmpada sofisticada té una calor suau per fondre la cera i alliberar la fragància. Té un coll ajustable per acomodar diferents mides de pots d'espelmes. Làmpada d'escalfador d'espelmes Habitu: fabricada per una empresa canadenca, aquesta làmpada està disponible amb una pantalla de llum negra o blanca. Té un coll ajustable i un temporitzador programable per a l'apagada automàtica. Llum Escalfador d'espelmes vintage Liknapho: amb un aspecte vintage i un globus d'ombra de vidre de llet, aquesta làmpada pot acomodar espelmes de fins a 13 polzades d'alçada. També té una funció de temporitzador per a un ús personalitzat. Light It Upp Finds Candle Warmer Lamp: aquesta làmpada de llautó és una peça versàtil que es pot utilitzar tant com a llum d'accent com com a escalfador d'espelmes. Té un preu més alt, però és molt elogiat pel seu disseny. Viure amb l'escalfador d'espelmes Candella: amb un disseny minimalista en gris mat, aquest llum té un coll ajustable, un temporitzador programable i s'envia des d'una petita empresa del Canadà.

Invertir en una làmpada per escalfar espelmes us permet gaudir de l'ambient relaxant i la fragància de les espelmes alhora que minimitzeu els possibles riscos per a la salut associats a la seva crema. Fes una elecció més segura i millora la teva experiència d'espelmes amb un llum escalfador d'espelmes.

Definicions:

Partícules en partícules: partícules diminutes suspeses a l'aire que poden ser nocives quan s'inhalen

Monòxid de carboni: gas incolor i inodor que pot ser tòxic quan es respira en concentracions elevades

Compostos orgànics volàtils (COV): Substàncies químiques que s'evaporen fàcilment a l'aire a temperatura ambient i poden causar problemes de salut.

Estudi revisat per parells: estudi que és avaluat i revisat per experts en la matèria abans de ser publicat

