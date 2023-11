Nou enfocament: científics xinesos desenvolupen un químic d'IA robòtica per extreure oxigen a Mart

By

El rover Perseverance de la NASA va fer història recentment en extreure amb èxit l'oxigen del CO2 a l'atmosfera de Mart, però els científics xinesos estan adoptant un enfocament diferent per afrontar el repte del subministrament d'oxigen. En un article innovador publicat a Nature Synthesis, investigadors de la Universitat de Ciència i Tecnologia de la Xina estan desenvolupant un sistema automatitzat que utilitza energia solar per produir oxigen a partir de l'aigua marciana.

Si bé l'electròlisi és un mètode comú a la Terra per extreure oxigen de l'aigua fent passar un corrent elèctric a través d'ella, Mart planteja reptes únics a causa de diferents condicions. Els científics xinesos busquen emprar catalitzadors per superar aquest obstacle. Tanmateix, la recerca dels catalitzadors adequats a Mart no és una tasca petita, amb més de tres milions d'opcions potencials disponibles.

Per fer front a aquest problema, l'equip d'investigació ha desenvolupat un sistema d'IA robòtic i totalment automatitzat capaç de dur a terme tot el procés sense intervenció humana. Aquest sistema utilitza mostres de meteorits marcians com a matèria primera per a l'anàlisi i la síntesi de catalitzadors potencials, l'optimització i les proves. Aprofitant la robòtica i la IA, els investigadors han accelerat significativament el procés, que hauria trigat als humans uns 2,000 anys a completar-se mitjançant mètodes tradicionals d'assaig i error.

L'ús de la química robòtica per a l'exploració extraterrestre no és nou. Investigacions anteriors han demostrat l'èxit dels robots autònoms a l'hora d'abordar espais químics complexos. En un estudi notable del 2020, els investigadors van utilitzar un robot mòbil per buscar fotocatalitzadors millorats per a la producció d'hidrogen a partir de l'aigua.

En aquest estudi de prova de concepte, el sistema automatitzat va lliurar amb èxit un catalitzador excepcional format per diversos metalls. El catalitzador va demostrar eficàcia en la catalització de la reacció d'evolució d'oxigen i va poder funcionar a la temperatura superficial típica de Mart.

Aquest avenç en el descobriment i la síntesi de materials automatitzats té un potencial immens per al futur de l'exploració de Mart. Els investigadors preveuen que el protocol i el sistema establerts poden avançar no només en l'extracció d'oxigen, sinó també en la síntesi de productes químics per a l'ocupació i exploració de planetes extraterrestres.

Preguntes més freqüents (FAQ)

P: Com va extreure l'oxigen de Mart el rover Perseverance de la NASA?

R: El rover Perseverance de la NASA va extreure oxigen del CO2 a l'atmosfera de Mart mitjançant un procés complex.

P: Com s'aborden els científics xinesos el repte d'extreure oxigen a Mart?

R: Els científics xinesos estan desenvolupant un sistema automatitzat que utilitza energia solar per produir oxigen a partir de l'aigua marciana, utilitzant catalitzadors per superar els reptes de les condicions marcianes.

P: Per què trobar el catalitzador adequat a Mart és un repte important?

R: Mart ofereix més de tres milions d'opcions potencials de catalitzador, cosa que fa que sigui poc pràctic que els humans les cerquin manualment a causa del retard de comunicació entre Mart i la Terra.