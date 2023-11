El futur de l'exploració de Mart: extracció d'oxigen de l'aigua

Científics de la Xina han fet un descobriment innovador que podria revolucionar l'exploració espacial futura. Un equip d'investigadors de la Universitat de Ciència i Tecnologia de la Xina a Hefei ha desenvolupat un químic robòtic impulsat per IA capaç d'extreure oxigen de l'aigua a Mart. Aquest assoliment notable podria proporcionar una font sostenible d'aire respirable per a futures missions tripulades al planeta vermell.

Mart, tot i que manca d'una quantitat important d'oxigen a la seva atmosfera, s'ha trobat que té abundants recursos hídrics, principalment en forma de gel. Els científics xinesos van intentar trobar una manera d'aprofitar aquesta aigua i convertir-la en molècules d'oxigen sense necessitat de materials addicionals de la Terra. Mitjançant un model d'aprenentatge automàtic, el químic robot va identificar un catalitzador adequat que podria desencadenar una reacció química productora d'oxigen a Mart.

Per determinar el catalitzador, el químic robot va analitzar meteorits de Mart i altres cossos celestes amb composicions similars a la de la superfície marciana. Mitjançant l'escaneig làser, va detectar diversos elements, com ara ferro, níquel, calci, magnesi, alumini i manganès. A partir d'aquestes troballes, l'algoritme va concloure que es podrien produir més de 3.7 milions de molècules per descompondre l'aigua i alliberar oxigen a Mart. Curiosament, el catalitzador escollit és capaç de funcionar a temperatures tan baixes com -37 graus centígrads, reflectint les condicions fredes de Mart.

Un dels avantatges més significatius d'aquest avenç és la seva dependència dels recursos marcians. El catalitzador està format íntegrament per elements que es troben en els meteorits, eliminant la necessitat que els astronautes transportin el seu propi oxigen o materials per produir-lo. A més, l'eficiència del químic robòtic impulsat per IA és sorprenent. Va generar resultats científics en només sis setmanes, una gesta que hauria pres un investigador humà uns 2,000 anys.

Aquest darrer desenvolupament complementa els esforços en curs de la NASA per explorar Mart. El MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment) de l'agència nord-americana ha demostrat l'èxit de la producció d'oxigen a partir de l'aire pesat en diòxid de carboni de Mart. La integració d'aquestes tecnologies podria millorar la sostenibilitat de futures missions proporcionant als astronautes un subministrament continu d'oxigen.

A mesura que la humanitat mira a Mart i somia amb establir-hi una presència humana permanent, innovacions com el químic robòtic ofereixen esperança per a un futur autosuficient en l'exploració espacial. Amb la col·laboració de científics internacionals i agències espacials, les possibilitats de viatjar cap al desconegut són més prometedores amb cada descobriment innovador.

FAQ

Quin és el propòsit d'extreure oxigen de l'aigua a Mart?

L'extracció d'oxigen de l'aigua a Mart és crucial per mantenir la vida humana durant les futures missions tripulades al planeta vermell. L'oxigen serveix com a subministrament d'aire respirable per als astronautes i també es pot utilitzar com a combustible de coets.

Com extreu l'oxigen de l'aigua de Mart el químic robòtic?

El químic robòtic utilitza un model d'aprenentatge automàtic impulsat per IA per identificar un catalitzador capaç de desencadenar una reacció química que produeix oxigen. En descompondre l'aigua en les seves molècules d'hidrogen i oxigen, es pot crear aire respirable.

Per què aquest descobriment és important per a l'exploració de Mart?

Aquest descobriment és important perquè elimina la necessitat que els astronautes transportin el seu propi oxigen o materials per produir-lo. Mitjançant l'ús dels recursos disponibles a Mart, les futures missions poden ser més autosostenibles i reduir la dependència de la Terra.

Com complementa aquest desenvolupament els esforços de la NASA?

L'experiment MOXIE de la NASA ja ha demostrat la capacitat de produir oxigen a partir de l'aire pesat en diòxid de carboni de Mart. La integració d'aquesta tecnologia amb la capacitat del químic robòtic per extreure oxigen de l'aigua podria millorar la sostenibilitat de les futures missions a Mart.