Cosmic Airburst i el naixement de l'agricultura a Síria

Un estudi recent suggereix que l'agricultura a Síria pot haver sorgit a causa d'un esdeveniment cataclísmic fa 12,800 anys. Els investigadors creuen que un cometa fragmentat va xocar amb l'atmosfera terrestre, provocant una explosió i canvis ambientals significatius. Les conseqüències d'aquest esdeveniment van obligar els caçadors-recol·lectors de l'assentament prehistòric d'Abu Hureyra a adoptar pràctiques agrícoles com a mitjà de supervivència.

L'estudi, publicat a la revista Science Open: Airbursts and Cratering Impacts, forma part d'una investigació més àmplia sobre la hipòtesi de l'impacte de Dryas Younger. Aquesta hipòtesi proposa que un impacte còsmic va ser el responsable d'un refredament sobtat i anòmal de la Terra fa uns 13,000 anys.

Els investigadors argumenten que la regió d'Abu Hureyra va experimentar un canvi de condicions més humides a altres més seques després de l'explosió còsmica. Aquest canvi de clima probablement va provocar una disminució dels recursos locals i va impulsar els habitants a desenvolupar l'agricultura com a mitjà de sosteniment. L'agricultura els va permetre conrear els seus propis aliments i mitigar les conseqüències de les fluctuacions ambientals provocades per l'explosió aèria.

El descobriment d'evidències que recolzen aquesta hipòtesi és significatiu, ja que ofereix una nova perspectiva sobre els orígens de l'agricultura a la regió. Anteriorment, es creia àmpliament que l'agricultura es desenvolupava únicament com a resultat de la intervenció humana deliberada. Tanmateix, aquesta investigació suggereix que un esdeveniment catastròfic pot haver tingut un paper crucial en la seva aparició.

Es necessiten més estudis per entendre completament l'impacte de l'explosió còsmica en les primeres pràctiques agrícoles i com va donar forma al curs de la civilització humana. No obstant això, aquesta investigació ofereix informació valuosa sobre les complexes interaccions entre els esdeveniments còsmics, els canvis ambientals i l'adaptació humana.

