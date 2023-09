Els científics descobreixen el gen que impulsa el creixement dels pèls de les arrels

By

Investigadors de la Universitat Estatal de Washington han identificat un gen anomenat "BUZZ" que té un paper crucial en el creixement dels pèls de les arrels de les plantes. Els pèls de les arrels, que es desenvolupen de manera diferent a altres tipus de cèl·lules vegetals, són importants per a l'absorció de nutrients i l'absorció d'aigua. L'estudi també suggereix que el gen pot estar implicat en la manera com les plantes localitzen i utilitzen els nitrats, una font vital de nitrogen per al creixement de les plantes.

El desenvolupament dels pèls de les arrels es produeix en dues etapes: determinació del destí cel·lular i creixement. Les cèl·lules epidèrmiques poden convertir-se en cèl·lules epidèrmiques típiques o diferenciar-se en cèl·lules ciliades de l'arrel. Durant el desenvolupament, es forma una protuberància a la cèl·lula epidèrmica típicament parenquimatosa, que més tard s'estén a través del creixement de la punta. Un cop el creixement de la punta arriba a un ritme constant, la resta de la cèl·lula epidèrmica deixa de créixer.

Els investigadors van trobar que el gen BUZZ regula tant la taxa de creixement de les arrels com la iniciació de les arrels laterals en resposta a la concentració de nitrats al sòl circumdant. Van descobrir que el gen s'expressa a nivells baixos i mai s'havia documentat abans, cosa que fa que sigui difícil de trobar. Tanmateix, entendre com les plantes controlen l'absorció i la senyalització de nitrats és crucial per millorar l'eficiència de l'ús del nitrogen a l'agricultura i el cicle global del nitrogen.

El gen BUZZ s'activa en resposta al nitrat, la urea i l'amoníac, permetent que les arrels localitzin nitrogen al sòl. Fins i tot quan el subministrament de nitrats és abundant, la pèrdua del gen condueix a un fenotip de l'arrel d'alimentació. Aquesta resposta sensible i estretament regulada indica la importància del gen BUZZ en la capacitat de la planta per trobar i utilitzar nitrats de manera eficient.

La identificació del gen en una espècie d'herba model com Brachypodium distachyon podria tenir implicacions importants per a productes agrícoles com el blat, l'arròs, el blat de moro i l'ordi. Aquests cultius són essencials per a la producció mundial d'aliments, i millorar la seva capacitat d'adquirir i utilitzar nitrat podria tenir un impacte substancial.

Amb el descobriment del gen BUZZ i el seu paper en el creixement del cabell de l'arrel i l'absorció de nutrients, els científics estan explorant ara com les plantes utilitzen aquest gen per modular el desenvolupament del nitrat i del sistema radicular. Les troballes proporcionen informació valuosa sobre els mecanismes subjacents al creixement de les plantes i tenen potencial per millorar les pràctiques agrícoles i la sostenibilitat.

