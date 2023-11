Sal: per condimentar o no per condimentar? Una mirada fresca a la cuina del bistec

Contràriament a la creença popular, un físic convertit en escriptor de menjar, George Vekinis, suggereix que mai s'ha de posar sal a un bistec abans de fregir-lo. Argumenta que la capacitat osmòtica de la sal pot extreure massa humitat de la carn, donant lloc a una textura dura i no comestible. Vekinis també desaconsella cuinar el filet directament des de la nevera, demanant un pas previ al microones per escalfar la carn abans de fregir-la.

Segons Vekinis, la manera òptima de cuinar el bistec és posar-lo al microones durant un o dos minuts, segons el gruix, i després fregir-lo ràpidament a foc fort. L'objectiu és aconseguir una lleugera reacció a la superfície alhora que s'assegura que la temperatura interna arribi com a mínim als 55-60 graus centígrads. Aquest mètode permet que el bistec conservi la seva sucós i el seu sabor.

Vekinis subratlla que el nivell de cocció ideal per a un bistec és mitjà-rar. Això dóna com a resultat un centre lleugerament vermellós amb un exterior escalfat i cuit. Tot i que reconeix que afegir una petita quantitat d'oli a la paella, fins i tot amb paelles antiadherents, és una preferència personal, no advoca per l'ús de sal com a condiment.

Aquestes opinions poc convencionals desafien les recomanacions de molts xefs famosos, com Gordon Ramsay i Jamie Oliver, que promouen condimentar generosament els bistecs amb sal abans de cuinar-los. La perspectiva de Vekinis ofereix una nova visió de la ciència de la cuina del bistec, i les seves idees es detallen al seu llibre recent, Physics in the Kitchen, que aprofundeix en els principis científics darrere de diversos fenòmens alimentaris.

