Activitat volcànica a la península de Kamtxatka a Rússia

A mitjans d'octubre de 2023, es van veure volcans veïns de la península de Kamtxatka de Rússia en erupció a través d'una imatge capturada per l'Operational Land Imager (OLI) al Landsat 8. La imatge revela l'estratovolcà Klyuchevskoy, que és el volcà actiu més alt d'Euràsia, que emet un petit plomall de gas, vapor i cendres cap al nord-est. La forma cònica clara de la muntanya i el seu plomall creixent projecta ombres sobre la neu circumdant, creant una sensació de tridimensionalitat.

A principis de juny de 2023, l'equip de resposta a l'erupció volcànica de Kamtxatka (KVERT) va informar de l'inici de les erupcions estrombolianes a Klyuchevskoy. Al juliol, es va detectar una nova colada de lava al seu flanc sud-est. El volcà va continuar experimentant erupcions explosives, que van provocar que diferents quantitats de cendres s'enviessin a l'atmosfera. El codi de colors de l'aviació es va elevar a taronja de vegades a causa de les emissions de cendres i gasos. Abans de la captura d'imatges, l'activitat a Klyuchevskoy es va intensificar, amb un augment dels fluxos de lava i materials incandescents disparant fins a 300 metres per sobre de la vora del cràter.

Un altre volcà, Bezymianny, també va emetre un plomall volcànic durant aquest temps. Tanmateix, és més difícil distingir a la imatge a causa d'un banc de núvols. El 16 d'octubre, KVERT va observar un augment de l'activitat a Bezymianny, incloent allaus de runes i cendres que es van bufar a uns 70 quilòmetres al nord-est del volcà.

La península de Kamtxatka és coneguda per la seva activitat volcànica, on hi ha més de 300 volcans. La serralada Klyuchevskaya, representada a la imatge, és especialment propensa al drama geològic. La foto d'un astronauta presa des de l'Estació Espacial Internacional també havia captat signes d'erupcions recents dels volcans Klyuchevskoy i Bezymianny.

Font: imatge de l'Observatori de la Terra de la NASA de Wanmei Liang, utilitzant dades de Landsat del Servei Geològic dels Estats Units. Història de Lindsey Doermann.