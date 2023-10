Observatoris de nova generació i instal·lacions millorades per avançar en la investigació dels exoplanetes

By

Els estudis d'exoplanetes han fet progressos significatius en els últims anys, amb milers d'exoplanetes confirmats i nombrosos candidats a l'espera de confirmació. A mesura que els investigadors canvien el seu enfocament de la detecció a la caracterització, la recerca de possibles signes de vida i biosignatures augmenta. S'espera que aquest canvi d'enfocament sigui accelerat encara més pels observatoris de nova generació i les instal·lacions millorades.

S'espera que el telescopi espacial James Webb de la NASA, el telescopi espacial romà Nancy Grace i la missió PLANETary Transits and Oscillations of stars (PLATO) de l'ESA proporcionin grans avenços en la investigació dels exoplanetes. A més, observatoris terrestres com el Extremely Large Telescope (ELT), el Giant Magellan Telescope (GMT) i el Thirty Meter Telescope (TMT) jugaran un paper vital en la caracterització dels exoplanetes.

En un article recent, un equip internacional d'astrònoms va explorar el potencial d'actualitzar els observatoris existents per a la investigació d'exoplanetes. Van presentar els primers resultats de llum de l'instrument d'Imatge i Espectroscòpia d'Exoplanetes d'alta resolució (HiRISE) instal·lat al Very Large Telescope (VLT) de l'Observatori Europeu Austral.

La imatge directa, un mètode cada cop més utilitzat per estudiar els exoplanetes, permet als astrònoms detectar planetes mitjançant la imatge de la llum reflectida per les seves atmosferes i superfícies. Aquest mètode permet examinar la llum reflectida mitjançant espectròmetres per determinar la composició química de les atmosferes dels exoplanetes.

L'instrument HiRISE del VLT està dissenyat per caracteritzar planetes gegants extrasolars (EGP) a la banda infraroja H. Combina la imatge SPHERE i l'espectrògraf CRIRES millorat mitjançant fibres òptiques monomode. Amb una resolució de 100,000, HiRISE proporciona una caracterització espectral molt més detallada i permet mesurar paràmetres dinàmics com la velocitat orbital i la rotació.

Aquest instrument millorat millora les capacitats d'imatge del VLT, permetent una millora de l'astrometria, l'estabilitat temporal, les aberracions òptiques i la transmissió. Juntament amb la caracterització atmosfèrica, aquestes mesures ajudaran en la investigació de la formació, la composició i l'evolució d'EGP.

En conclusió, tant els observatoris de nova generació com les instal·lacions actualitzades revolucionaran la investigació dels exoplanetes permetent la caracterització i la investigació detallada d'aquests mons llunyans.

