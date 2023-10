Un nou gust bàsic: la resposta de la llengua al clorur d'amoni

Científics del Col·legi de Lletres, Arts i Ciències de la USC Dornsife han descobert un possible sisè gust bàsic. En un estudi publicat a Nature Communications, els investigadors van trobar que la llengua respon al clorur d'amoni, un component que es troba en alguns caramels, a través del mateix receptor de proteïnes que indica el gust agre. El receptor de proteïnes, conegut com OTOP1, és l'encarregat de detectar el gust àcid a través dels canals iònics d'hidrogen. Tanmateix, l'estudi va revelar que OTOP1 també respon notablement al clorur d'amoni.

L'equip va realitzar experiments utilitzant cèl·lules humanes i diverses espècies animals i va trobar que la capacitat de detectar amoni a través del canal OTOP1 es conserva entre les espècies. Concretament, els ratolins amb una proteïna OTOP1 funcional van evitar l'aigua que contenia clorur d'amoni, mentre que els que no tenien la proteïna no van mostrar cap resposta conductual. Això suggereix que la capacitat de detectar amoni pot haver evolucionat com un mecanisme de gust per evitar la ingestió de substàncies nocives o desagradables.

L'estudi aporta una nova llum sobre la nostra comprensió del gust i la seva importància evolutiva. Confirma l'existència d'un sisè gust bàsic i destaca la importància potencial dels mecanismes del gust en la supervivència. El clorur d'amoni, que es troba en els residus i determinades substàncies biològiques, és una mica tòxic, el que fa que sigui avantatjós per als organismes poder detectar-lo i evitar-lo.

Mentre la investigació es troba en les seves primeres etapes, aquest descobriment obre noves vies d'estudi en el camp de la percepció del gust. Es necessiten més investigacions per entendre l'abast de les diferències d'espècies en la sensibilitat a l'amoni i la importància ecològica d'aquestes variacions.

Fonts:

- USC (Universitat del Sud de Califòrnia)