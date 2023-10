Els investigadors desenvolupen un mètode elèctric per canviar el flux d'electrons en materials quàntics

Un equip d'investigadors de Penn State ha fet un gran avenç en els materials quàntics desenvolupant un nou mètode elèctric per canviar la direcció del flux d'electrons. El seu mètode, que s'ha demostrat en materials que presenten l'efecte Hall anòmal quàntic (QAH), podria tenir implicacions per al desenvolupament de dispositius electrònics de nova generació i ordinadors quàntics.

L'efecte QAH és especialment prometedor perquè permet el flux d'electrons al llarg de les vores dels materials sense cap pèrdua d'energia. Aquest flux sense dissipació, també conegut com a corrent de vora quiral, elimina la retrodispersió i compta amb una resistència Hall quantificada i una resistència longitudinal zero.

En aquest estudi, els investigadors van dissenyar un aïllant QAH amb propietats específiques que optimitzen el flux d'electrons. Van aplicar un pols de corrent de 5 mil·lisegons a l'aïllant, provocant un canvi en el magnetisme intern del material i, posteriorment, canviant la direcció del flux d'electrons. Aquesta capacitat de canviar de direcció és crucial per maximitzar el trànsit, l'emmagatzematge i la recuperació d'informació en tecnologies quàntiques.

El mètode anterior per alterar la direcció del flux d'electrons es basava en imants externs, però aquest enfocament no era ideal per a dispositius electrònics petits com ara telèfons intel·ligents. Els investigadors van descobrir un mètode electrònic convenient que no requereix imants voluminosos. Augmentant la densitat del corrent aplicat i reduint els dispositius aïllants QAH, van aconseguir una densitat de corrent molt alta, canviant eficaçment la direcció de magnetització i la direcció del transport d'electrons.

Els investigadors comparen aquest canvi de control magnètic a elèctric en materials quàntics amb la transició en l'emmagatzematge de memòria convencional de mètodes basats en magnètics més antics a mètodes electrònics més nous. També van oferir una interpretació teòrica del seu mètode i proves pràctiques per donar suport a les seves troballes.

Actualment, l'equip està treballant en maneres d'aturar els electrons a mesura que avancen per tal d'encendre i apagar el sistema de manera efectiva. També estan investigant mètodes per demostrar l'efecte QAH a temperatures més altes.

Aquesta investigació és prometedora per al desenvolupament de dispositius electrònics més avançats i la realització del potencial de la computació quàntica.

Font: Yuan, W., Zhou, LJ., Yang, K. et al. Commutació elèctrica de la quiralitat del corrent de vora en aïllants Hall anòmals quàntics. Nat. Mater. (2023). DOI: 10.1038/s41563-023-01694-y