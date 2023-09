L'astronauta Frank Rubio bat el rècord del viatge espacial més llarg d'un nord-americà

L'astronauta Frank Rubio, originari de Miami, està preparat per assolir una fita important en convertir-se en l'astronauta nord-americà amb el viatge espacial més llarg de la història. Després de graduar-se al programa d'astronautes de la NASA el 2019, Rubio es va embarcar en el seu primer viatge espacial el 21 de setembre de 2022. A partir de dijous, haurà passat 371 dies a l'espai, superant el rècord anterior de 355 dies que tenia Mark Vande Hei. . L'expedició de Rubio ha estat una barreja de reptes i recompenses, amb moments emotius i grans assoliments professionals.

En una entrevista des de l'Estació Espacial Internacional, Rubio va expressar el seu agraïment per representar el seu despatx i equip en aquesta monumental missió. Va reconèixer la dificultat del viatge, però també va destacar la realització i l'honor que li va suposar. L'expectativa original de Rubio era una missió de sis mesos, però a causa d'una fuita de refrigerant a la nau espacial on anava a bord, un retorn normal a la Terra es va fer impossible. Com a resultat, l'agència espacial russa ha enviat una nau espacial sense tripulació per recuperar Rubio i els dos cosmonautes amb els quals comparteix l'estació espacial.

Al llarg de la missió, Rubio va utilitzar diversos mecanismes d'afrontament, com mantenir-se positiu, mantenir-se connectat amb els seus éssers estimats a casa i confiar en el suport del seu equip. Malgrat els reptes que s'enfronten, Rubio creu que un cop et compromets amb una missió i t'has sotmès als dos anys intensos de formació, el sentit del deure i la responsabilitat prenen el relleu.

Abans de convertir-se en astronauta, Rubio va servir com a tinent coronel a l'exèrcit dels EUA i va adquirir una valuosa experiència com a soldat de combat i pilot. A més, té un doctorat en medicina i està certificat com a metge de família i cirurgià de vol.

De cara al seu retorn a la Terra, Rubio va reconèixer que el seu cos necessitaria temps per reajustar-se a la gravetat. Pot trigar entre dos i sis mesos a recuperar la mobilitat normal i suportar el pes còmodament.

Els moments més esperats de Rubio al seu retorn es concentren en retrobar-se amb la seva família, gaudir de la tranquil·litat del seu pati del darrere i assaborir una amanida fresca. El seu notable viatge serveix com a inspiració per als futurs viatgers espacials i destaca la dedicació i els sacrificis fets pels astronautes per a l'avenç de la ciència i l'exploració.

