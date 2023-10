Els científics descobreixen un potencial llac de fang a Mart

Els científics han trobat proves del que creuen que abans va ser un llac de fang a Mart, que podria proporcionar pistes valuoses per a la recerca de signes de vida passada al planeta. L'estudi es va centrar en Hydraotes Chaos, una regió de terreny caos a Mart que consta de muntanyes, cràters i valls. Els investigadors van analitzar imatges preses pel Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA i van identificar una àrea plana dins d'Hydraotes Chaos que mostrava signes de sediments i fang que burlejaven des de sota la superfície.

L'estudi suggereix que fa uns 3.4 milions d'anys, un sistema d'aqüífers a Hydraotes Chaos es va trencar, donant lloc a inundacions massives que van dipositar grans quantitats de sediments a la superfície. Aquest sediment, si s'examina de prop, podria contenir biosignatures de vida passada a Mart. Els investigadors creuen que el sediment del llac de fang es va formar fa uns 1.1 milions d'anys, molt després que probablement les aigües subterrànies de Mart haguessin desaparegut i el planeta s'hagués tornat inhòspit.

En el futur, els científics esperen investigar més l'antic llac de fang per determinar quan Mart podria haver estat habitable i potencialment acollir vida. El Centre de Recerca Ames de la NASA està desenvolupant un instrument anomenat EXCALIBR (Extractor for Chemical Analysis of Lipid Biomarkers in Regolith), que es podria utilitzar per provar roques per a biomarcadors, especialment lípids. Hi ha consideracions per portar EXCALIBR en una futura missió de la NASA a la Lluna o a Mart, sent Hydraotes Chaos un lloc d'aterratge potencial per a aquest instrument.

Aquesta investigació aporta una nova llum sobre la possibilitat que Mart albergés una vegada vida i destaca la importància d'una exploració i anàlisi posteriors del terreny marcià. Ofereix perspectives emocionants per a futures missions que busquen descobrir els misteris de Mart i possibles signes de vida passada.

Font: Nature Scientific Reports