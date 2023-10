La brillantor del satèl·lit Bluewalker 3 genera preocupació entre els astrònoms

Un satèl·lit llançat recentment anomenat Bluewalker 3 ara eclipsa gairebé totes les estrelles del cel nocturn, causant alarma entre els astrònoms. La brillantor d'aquest satèl·lit, juntament amb el nombre creixent de satèl·lits similars que es llançaran en el futur, podrien tenir efectes irreversibles en l'estudi del cosmos.

Segons un estudi publicat a la revista Nature, un grup d'astrònoms va trobar que Bluewalker 3 és més brillant que qualsevol cos celeste al cel nocturn, excepte per set estrelles, la Lluna, Júpiter i Venus. Els autors de l'estudi van observar Bluewalker 3 durant 130 dies i van concloure que les constel·lacions de satèl·lits brillants i artificials a l'òrbita terrestre baixa podrien dificultar la investigació astronòmica.

Bluewalker 3 va ser llançat el setembre de l'any passat per AST SpaceMobile, una empresa de telecomunicacions que pretén proporcionar connectivitat 5G sense necessitat d'una torre mòbil. No obstant això, la brillantor del satèl·lit supera el nivell recomanat establert per la Unió Astronòmica Internacional, fet que genera preocupació entre els astrònoms.

Un dels coautors de l'estudi, Siegfried Eggl, va comentar la tendència cap a satèl·lits comercials més grans i brillants, destacant la necessitat de regulacions a mesura que més empreses planegen llançar flotes similars. AST SpaceMobile va declarar que estan treballant amb la NASA i grups d'astronomia per abordar les preocupacions plantejades en l'estudi.

Aquest problema de la interferència dels satèl·lits no és nou. Al març, els científics van advertir sobre la possible interrupció causada per flotes de satèl·lits com Starlink de SpaceX, demanant regulacions per protegir l'estudi dels cels. Aquesta preocupació es remunta al 2019, quan els científics van destacar per primera vegada la possibilitat que les constel·lacions de satèl·lit eclipsessin les estrelles.

Els autors de l'estudi encara no han respost a les sol·licituds de comentaris sobre l'assumpte. A mesura que el nombre de satèl·lits en òrbita continua augmentant, segueix sent crucial trobar un equilibri entre els avenços tecnològics i preservar la nostra capacitat d'explorar i entendre l'univers.

Fonts:

- Naturalesa

– Insider