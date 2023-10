El nou sistema d'IA pot detectar i classificar supernoves

Investigadors de la Northwestern University i altres institucions han desenvolupat un nou sistema d'IA, conegut com a Bright Transient Survey Bot (BTSbot). Aquest sistema d'IA és capaç de detectar i classificar de manera autònoma les supernoves, un dels fenòmens astronòmics més fascinants.

Tradicionalment, trobar supernoves ha estat una tasca intensiva en mà d'obra que implica cercar manualment a través de grans bases de dades. Durant els últims sis anys, els humans han passat més de 2,000 hores comprovant les dades recollides per caçadors de supernoves especialitzats. Aquest procés que consumeix temps es podria aprofitar de manera més productiva.

BTSbot està dissenyat per rastrejar bases de dades massives i identificar punts de llum brillants que representen supernoves. És capaç d'analitzar les dades recollides per la Zwicky Transient Facility (ZTF) i altres caçadors de supernoves en temps real.

Quan BTSbot detecta una supernova potencial, busca confirmar la seva existència i recopila dades addicionals amb l'ajuda de programes automatitzats, com el telescopi robòtic SED Machine a l'observatori Palomar. Les dades recollides es passen després a un altre programa anomenat SNIascore, especialitzat a determinar el tipus de supernova a partir de l'anàlisi espectral.

La col·laboració entre BTSbot, la màquina SED i SNIascore va donar lloc a la determinació reeixida que una supernova, coneguda com SN2023tyk, era una supernova de tipus Ia. Aquest tipus es produeix quan un soci binari explota completament. Els investigadors estaven satisfets amb la precisió i la velocitat del treball de BTSbot.

Tot i que encara és primerenca per a l'astronomia automatitzada assistida per IA, l'impacte potencial és prometedor. La capacitat d'estalviar una quantitat important de temps per als estudiants i professors implicats en la investigació de supernova és un objectiu digne. A mesura que BTSbot s'integra més a la comunitat astronòmica, hi ha una gran expectació pels descobriments que pugui descobrir amb una major entrada de dades.

Fonts:

- Universitat del Nord-oest

-UT

-UT