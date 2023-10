Benvingut a l'emocionant món dels vols espacials

By

El mes de setembre, el món dels vols espacials va tenir molts moments destacables. Des de l'aterratge reeixit de mostres d'asteroides a Utah fins a l'albirament de l'aterratge lunar de l'Índia a la superfície de la Lluna, hi havia moltes raons per entusiasmar-se amb l'exploració espacial.

Un dels esdeveniments més significatius va ser l'aterratge d'una càpsula que contenia roques i pols de l'asteroide Bennu, recollida per la missió OSIRIS-REx de la NASA. Ara els científics estudiaran aquestes mostres per aprendre més sobre el primer sistema solar i els orígens de la vida a la Terra. L'esperança és que aquestes mostres proporcionin informació valuosa sobre els recursos potencials disponibles als asteroides per a l'exploració espacial futura.

Un altre desenvolupament interessant va ser la modificació d'una càmera a la sonda Solar Orbiter, que va permetre als científics observar zones de l'atmosfera del Sol poc vistes. En bloquejar la intensa llum solar del disc central del Sol, els investigadors van poder capturar imatges úniques de la corona del Sol, una regió normalment eclipsada per la brillantor del Sol.

Pel que fa a la tecnologia de coets, Stoke Space va mostrar amb èxit les capacitats d'enlairament i aterratge verticals del seu coet de segona etapa reutilitzable. Aquest vol de prova va demostrar el progrés de la companyia en el desenvolupament d'un component de coet que es pugui aterrar i reutilitzar, la qual cosa és un important pas endavant en la recerca d'un viatge espacial més sostenible.

A més, SpaceX continua avançant amb el seu sistema d'aterratge humà Starship, col·laborant amb la NASA en futures missions a la Lluna. SpaceX va provar amb èxit un motor optimitzat per al buit el mes passat, assegurant el seu rendiment en condicions de fred extrem més enllà de l'òrbita terrestre baixa.

Amb una nota més lleugera, les imatges de la sonda espacial Juno de la NASA mostraven la lluna volcànica Io, orbitant al voltant de Júpiter. Aquestes imatges impressionants van capturar la superfície dinàmica de la lluna, marcada per nombrosos volcans actius.

En general, setembre va ser un mes emocionant per als entusiastes dels vols espacials. Des de mostres d'asteroides fins a aterradors lunars i imatges impressionants del nostre sistema solar, hi havia moltes raons per mantenir els nostres ulls dirigits a les estrelles.

