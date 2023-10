Un avenç innovador: la fibra programable obre noves possibilitats en els tèxtils

Un desenvolupament innovador d'un equip del MIT, FibeRobo, ha introduït una fibra programable que podria revolucionar la indústria tèxtil. Aquesta fibra, anomenada fibra elastòmer de cristall líquid (LCE) accionada tèrmicament, té el potencial de permetre interaccions silencioses i sensibles amb interfícies que canvien de forma incrustades en tèxtils.

A diferència de les fibres anteriors que canvien de forma, FibeRobo no requereix sensors integrats ni components complexos. En canvi, es contrau en resposta a un augment de la temperatura i s'autoinverteix quan la temperatura disminueix. Aquesta funcionalitat única es pot aconseguir acoblant la fibra amb un fil conductor, permetent el control digital de la forma d'un tèxtil mitjançant l'aplicació de corrent elèctric.

El desenvolupament de FibeRobo aborda les limitacions de les fibres actuals que canvien de forma, que s'han limitat principalment a la configuració experimental. Per exemple, les fibres existents poden deixar de funcionar després d'unes poques accions, tenir capacitats de contracció limitades i no tenir la capacitat d'auto-revertir-se. Altres alternatives, com els dispositius d'alimentació pneumàtica, requereixen l'ús de compressors d'aire.

Els investigadors del MIT van utilitzar un elastòmer de cristall líquid, que consta de molècules que flueixen com líquids però s'apilen en disposicions periòdiques de cristalls. En integrar aquestes estructures cristal·lines en una xarxa elàstica, van poder crear una fibra que es contrau quan s'escalfa i s'estén a la seva longitud original quan es refreda.

De manera crucial, els investigadors van poder controlar amb precisió les característiques de la fibra, com ara el gruix i la temperatura a la qual s'acciona, mitjançant una combinació de productes químics acuradament dissenyada. Aquest innovador mètode de preparació permet la producció de fibra LCE adequada per a teixits portàtils i segura per a la pell humana, una fita que no ha estat possible amb les fibres LCE anteriors.

Per superar els reptes de fabricació, l'equip va desenvolupar una màquina amb peces impreses en 3D i tallades amb làser, juntament amb electrònica bàsica. El procés consisteix a escalfar la resina LCE, extreure-la a través d'una boquilla, curar-la amb raigs UV, recobrir-la amb oli i, finalment, aprofitar la pols per facilitar-ne la integració a la maquinària de fabricació tèxtil. Sorprenentment, tot aquest procés dura només un dia i produeix aproximadament un quilòmetre de fibra utilitzable.

FibeRobo no només demostra el potencial d'aplicacions generalitzades a la indústria tèxtil, sinó que també ofereix avantatges en termes d'assequibilitat. La fibra es pot produir per tan sols 20 cèntims per metre, cosa que la fa aproximadament 60 vegades més barata que les fibres que canvien de forma disponibles comercialment.

Aquesta tecnologia innovadora ja ha demostrat el seu potencial mitjançant la creació d'una jaqueta de compressió per a un gos anomenat Professor. En rebre un senyal Bluetooth d'un telèfon intel·ligent, la jaqueta és capaç d'"abraçar" el gos, proporcionant comoditat i alleujament de l'ansietat per separació.

Les implicacions de FibeRobo s'estenen més enllà dels tèxtils, i els investigadors preveuen el seu ús en diversos altres camps, des de la robòtica fins a la sanitat. Amb la seva naturalesa silenciosa i sensible, aquesta fibra programable desbloqueja un nou regne de possibilitats, transformant la manera com interactuem amb els objectes quotidians.

FAQ:

P: Què és FibeRobo?

R: FibeRobo és una fibra programable desenvolupada per un equip interdisciplinari del MIT que es contrau en resposta a un augment de la temperatura i s'autoinverteix quan la temperatura disminueix.

P: En què es diferencia FibeRobo de les fibres anteriors que canvien de forma?

R: FibeRobo no requereix sensors integrats ni components complexos. Es pot accionar elèctricament mitjançant un fil conductor, oferint control digital sobre la forma d'un tèxtil.

P: Quins són els avantatges de FibeRobo respecte a les alternatives existents?

R: FibeRobo aborda les limitacions de les fibres actuals que canvien de forma oferint capacitats de contracció significatives, auto-reversibilitat i funcionament silenciós. També és més assequible, només costa 20 cèntims el metre.

P: Quines són les aplicacions potencials de FibeRobo?

R: FibeRobo té implicacions en tèxtils, robòtica, sanitat i més enllà. Es pot utilitzar per crear objectes interactius i adaptatius, millorant les experiències dels usuaris en diversos dominis.