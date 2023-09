L'origen dels anells de Saturn: una col·lisió entre llunes antigues

By

Un estudi recent suggereix que l'icònic sistema d'anells que envolta Saturn es pot haver format a partir d'una col·lisió entre dues antigues llunes gelades. Saturn, conegut pels seus set anells concèntrics i el gran nombre de llunes, fa temps que fascina els astrònoms. Utilitzant les dades recollides per la missió Cassini de la NASA i realitzant simulacions per ordinador, els investigadors han ofert una possible explicació de l'origen dels anells de Saturn.

La missió Cassini, que va orbitar Saturn durant 13 anys, va descobrir que el material que comprenen els anells consisteix en fragments de gel verges no contaminats per la pols. Aquestes troballes impliquen que els anells són relativament joves, només uns quants milions d'anys. Per desentranyar aquest misteri, experts de la NASA i la Universitat de Durham van plantejar la hipòtesi que els anells podrien haver estat el resultat d'una col·lisió recent entre dues grans llunes gelades.

En simular prop de 200 escenaris d'aquesta col·lisió, els investigadors van descobrir que una col·lisió entre llunes de mida similar a les llunes actuals de Saturn Dione i Rhea podria explicar l'existència dels anells. Aquestes llunes tenen un diàmetre aproximadament equivalent a un terç i una mica menys de la meitat del diàmetre de la lluna de la Terra, respectivament.

Les simulacions van revelar que la col·lisió escamparia els fragments de gel i els nuclis rocosos de diferents maneres. Com a resultat, els nuclis rocosos s'unirien en llunes noves mentre que el gel es dispersaria més a prop de la superfície de Saturn, formant els anells. Aquest escenari s'alinea amb el límit de Roche, que defineix el límit on la gravetat del material en òrbita és més feble que les forces de marea.

Un dels resultats significatius de l'estudi és la constatació que les llunes gelades de Saturn probablement posseeixen nuclis rocosos. Els científics creuen que aquestes llunes gelades, inclòs el petit Encèlad, podrien albergar condicions adequades perquè la vida sorgeixi. No obstant això, encara es desconeix molt sobre Saturn i la seva història, i aquest estudi només representa un petit pas cap a desvelar els misteris del planeta.

L'Astrophysical Journal va publicar l'estudi el 27 de setembre.

