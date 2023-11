Un nou descobriment: els metalls trobats en una galàxia antiga desafia la comprensió de l'univers per part de l'astrofísica

Els astrofísics han fet un descobriment innovador que desafia la nostra comprensió actual de l'Univers. Treballant amb el telescopi espacial James Webb (JWST), els investigadors han identificat una quantitat sorprenent de metall en una galàxia només 350 milions d'anys després del Big Bang. Aquesta troballa té implicacions significatives per al nostre coneixement de l'Univers primerenc i l'origen dels metalls.

Poc després del Big Bang, l'Univers estava format principalment per hidrogen, heli i traces de liti i beril·li. Aquests elements es consideren els quatre primers de la taula periòdica. Els elements més pesats que l'hidrogen i l'heli, coneguts com a metalls en astronomia, són crucials per a la formació de planetes rocosos i el desenvolupament de la vida. La producció de metalls es produeix principalment a les estrelles, cosa que els converteix en una part fonamental de la nostra comprensió de l'evolució de l'Univers.

L'estudi de les galàxies antigues és una de les principals activitats del JWST. Mitjançant l'Enquesta Extragalàctica Profunda Avançada (JADES) de JWST, els científics han pogut observar les primeres galàxies, donant llum sobre la seva metal·licitat. En un article recent titulat "JADES: enriquiment de carboni 350 Myr després del Big Bang en una galàxia rica en gas", els investigadors van informar del descobriment de carboni, oxigen i neó, tots considerats metalls en el context de l'astronomia quan s'examinaven una galàxia prop del Alba còsmica.

Aquestes troballes contradiuen directament les teories existents sobre les estrelles III de població lliure de metalls, les primeres estrelles que es van formar a l'Univers. La detecció de carboni i altres metalls en aquesta antiga galàxia suggereix que les estrelles de la població III no estaven completament lliures de metalls, al contrari de les suposicions anteriors. Aquest descobriment desafia les creences de llarga data i obre noves possibilitats per entendre l'Univers primerenc.

Tanmateix, els investigadors adverteixen que s'han de considerar explicacions alternatives. És possible que les emissions detectades provinguin d'altres fonts dins de la galàxia, com ara un forat negre supermassiu o estrelles AGB. Es necessiten més investigacions per determinar la font exacta dels metalls detectats i establir la seva importància en la nostra comprensió de l'evolució còsmica.

Aquest avenç subratlla el poder del JWST i la seva capacitat per superar els límits de l'observació. En estudiar les galàxies antigues i les seves composicions químiques, obtenim coneixements valuosos sobre els orígens de l'Univers i els processos que van conduir a la formació d'estrelles, galàxies i, en última instància, la vida tal com la coneixem.

FAQ

P: Què són els metalls en astronomia?

R: En astronomia, els metalls es refereixen a tots els elements més pesats que l'hidrogen i l'heli.

P: Com es formen els metalls?

R: Els metalls es produeixen principalment a les estrelles mitjançant processos com la fusió nuclear i les explosions de supernoves.

P: Per què els metalls són importants per a la formació de planetes rocosos i la vida?

R: Els metalls tenen un paper crucial en la formació de planetes sòlids i rocosos com la Terra. També contribueixen a la composició química necessària per al desenvolupament de la vida.

P: Què són les estrelles de la població III?

R: Les estrelles de la població III són les primeres estrelles que es van formar a l'Univers. Es creu que eren massius i desproveïts de metalls.

