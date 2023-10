Un nou conjunt de CubeSats de monitoratge utilitza ales en lloc de sistemes de propulsió

By

Els CubeSats, petits satèl·lits utilitzats per al seguiment remot de la Terra, s'estan convertint en més habituals i ara s'estan equipant amb diversos sistemes de propulsió. No obstant això, un nou conjunt de CubeSats de monitoratge desenvolupat per l'Institut de Tecnologia Aeroespacial (INTA) d'Espanya, anomenats Sistemes de Nanosatèl·lits Avançats per a la Investigació d'Observació de la Terra (ANSER) adopta un enfocament únic: utilitzen ales en lloc dels sistemes de propulsió tradicionals.

Els CubeSats ANSER estan dissenyats per monitoritzar embassaments i llacs d'Ibèria, la península d'Europa de la qual forma part Espanya. Curiosament, el nom del satèl·lit deriva de la paraula espanyola per a oca salvatge, un animal conegut per la seva capacitat de volar en formació.

Les ales dels CubeSats ANSER es desplegaran després de la seva posada en marxa i estaran separades a uns 10 km entre elles. Malgrat la seva proximitat, els CubeSats orbitaran a una alçada de 500 km del terra. Les ales utilitzen la petita quantitat d'atmosfera present a aquesta altitud per generar forces d'arrossegament i elevació, cosa que permet als CubeSats maniobrar a les posicions desitjades.

Un cop en òrbita, els CubeSats ANSER utilitzaran les seves imatges hiperespectrals per capturar imatges d'alta resolució de llacs i embassaments. Aquestes imatges els permetran controlar els nivells d'aigua i identificar perills potencials com ara les floracions d'algues. Amb el seu cost relativament baix, els CubeSats ofereixen una solució assequible per controlar masses d'aigua.

Tot i que aquest sistema de propulsió passiva redueix la vida útil de la missió, els desenvolupadors dels CubeSats ANSER ho veuen com una oportunitat per llançar versions millorades en el futur. A mesura que les capacitats del maquinari continuen avançant i els costos de llançament disminueixen, tenen previst llançar nous CubeSats cada 2-3 anys a mesura que els més antics desorbitin.

Actualment, el llançament de l'ANSER CubeSats està en suspens, ja que el vol Vega VV23 se sotmet a controls després d'un llançament netejat. Les actualitzacions sobre una nova data de llançament encara no s'han anunciat. Tant de bo, aviat els CubeSats ANSER prendran el vol i demostrin l'eficàcia de les ales com a mitjà de propulsió per satèl·lit.

Fonts:

– ESA – CubeSats sense combustible de Vega per mantenir la formació amb ales

– UT – Un Cubesat provarà l'aigua com a sistema de propulsió

- UT - El primer Cubesat amb un propulsor d'efecte Hall ha anat a l'espai

– UT – La nau espacial podria estar equipada amb petits propulsors que utilitzen aigua com a propulsor