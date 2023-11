Una nova anàlisi revela una càrrega útil addicional de misteri a l'objecte que va xocar amb la Lluna

Un estudi recent realitzat pels astrònoms Tanner Campbell, Adam Battle, Bill Gray i el seu equip ha aportat una nova llum sobre el misteriós objecte que va xocar amb la Lluna el 4 de març de 2022. Contràriament a les teories inicials, l'objecte no era un sol element de deixalles. trencant amb l'impacte. En canvi, probablement portava una càrrega útil addicional no revelada.

El viatge d'aquest objecte va començar el març de 2015 quan va ser descobert pel Catalina Sky Survey. Inicialment es va pensar que era un asteroide proper a la Terra, més observacions van revelar que es tractava d'escombraries espacials. Més tard es va determinar que l'objecte va tenir un sobrevol lunar el febrer de 2015, fet que va fer que els astrònoms sospitaven que podria ser el cos del coet Falcon 9 llançat per la NASA per a la missió de l'Observatori del Clima de l'Espai Profund.

Tanmateix, a mesura que es van recollir més dades a través dels sobrevols de la Terra, es va fer evident que la trajectòria i la línia de temps de l'objecte s'alineaven amb la missió xinesa Chang'e 5-T1 a la Lluna l'octubre de 2014. En un gir sorprenent, el Ministeri d'Afers Exteriors xinès va negar que l'objecte era de la seva missió. No obstant això, el recent document de Campbell et al confirma que l'objecte era efectivament el cos del coet Long March 3C de la missió Chang'e 5-T1.

La col·lisió a la Lluna va donar lloc a un estrany cràter doble, desafiant les expectatives d'una etapa de coet gastada. Això va portar els experts a concloure que el cos del coet devia tenir una càrrega útil addicional. Mark Robinson, investigador principal de la Lunar Reconnaissance Orbiter Camera, va destacar la naturalesa única del doble cràter i el va comparar amb els impactes d'un sol cràter d'altres cossos de coets.

Tot i que els funcionaris xinesos van negar qualsevol implicació, el comandament espacial del Departament de Defensa dels Estats Units va afirmar que el coet en qüestió no havia desorbitat com s'afirmava. La manca de transparència pel que fa a les deixalles espacials i la seva càrrega útil posa de manifest la necessitat de millorar els procediments de seguiment per part de les agències espacials i els proveïdors de llançaments. Aquestes mesures evitarien confusió i perills potencials relacionats amb objectes no identificats a l'espai. Una major divulgació del nombre i la naturalesa de les càrregues útils a bord podria abordar aquests problemes i garantir una exploració i viatges espacials més segurs en el futur.

FAQ

P: Quin va ser l'objecte que va xocar amb la Lluna?



R: Els astrònoms han determinat que l'objecte era el cos del coet Long March 3C de la missió xinesa Chang'e 5-T1 a la Lluna.

P: L'objecte portava una càrrega útil addicional?



R: Sí, l'estudi recent suggereix que l'objecte portava una càrrega útil addicional no revelada, la qual cosa explica la peculiar formació de doble cràter després de l'impacte.

P: Per què hi va haver confusió al voltant de la identitat de l'objecte?



R: El Ministeri d'Afers Exteriors xinès va negar inicialment que l'objecte fos de la seva missió, fet que va generar incertesa i especulacions. Tanmateix, les anàlisis i dades posteriors van confirmar el seu origen.

P: Quines són les implicacions d'aquest esdeveniment?



R: Aquest incident subratlla la importància de desenvolupar millors procediments de seguiment per a les agències espacials i les companyies de llançament per evitar confusions i garantir la seguretat de l'exploració espacial. També destaca la necessitat d'una major transparència a l'hora de revelar el nombre i la naturalesa de les càrregues útils a bord.