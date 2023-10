Els astrònoms capturen una foto impressionant de la nebulosa vermella rosada

Els astrònoms de l'Observatori Europeu del Sud (ESO) han presentat recentment una nova fotografia impressionant d'una nebulosa vermella rosada coneguda com IC1284. Aquesta nebulosa d'emissió, situada al centre de la imatge, emana una tonalitat vermella vibrant a causa d'una combinació de formació estel·lar activa i la fusió d'hidrogen dins de la regió. La seva brillantor és el resultat del gas ionitzat que emet la seva pròpia llum.

El telescopi VLT Survey de l'Observatori Europeu del Sud va capturar aquesta impressionant imatge com a part d'un esforç continu per entendre el cicle de vida de les estrelles. Mitjançant l'estudi de nebuloses com IC1284, els científics esperen obtenir informació valuosa sobre com neixen, viuen i, finalment, moren les estrelles.

Les nebuloses són vastes col·leccions de pols i gas que serveixen de blocs de construcció per a noves estrelles. Tenen un paper crucial en el naixement i l'evolució de les galàxies. Dins de la imatge d'IC1284, també es poden observar dues nebuloses de reflex blaus, NGC6589 i NGC6590, situades a la cantonada inferior dreta. A diferència de les nebuloses d'emissió, les de reflexió consisteixen en núvols de pols interestel·lar que reflecteixen la llum emesa per les estrelles properes, donant lloc a una tonalitat blava diferent.

Aquesta foto es va capturar amb la càmera de camp ampli de l'Observatori Austral Europeu, OmegaCAM, muntada al telescopi d'exploració VLT situat a l'Observatori Paranal de Xile. La imatge forma part del VST Photometric H alpha Survey of the Southern Galactic Plane and Bulge (VPHAS+), una enquesta extensa que té com a objectiu estudiar nebuloses i estrelles mitjançant la llum visible.

L'enquesta pública de l'ESO proporciona als astrònoms dades valuoses per entendre millor els cicles de vida de les estrelles i la formació de les nebuloses. En observar aquests objectes celestes a la llum visible, els científics poden descobrir noves idees sobre els processos que configuren el nostre univers.

Fonts:

– Observatori Europeu del Sud (ESO)

– Espai